Oasis Smart SIM obtient la certification de la carte SIM intégrée HELIOS conformément aux spécifications GSMA M2M





Le nouveau système d'exploitation de la carte SIM intégrée HELIOS d'Oasis peut être utilisé dans tout type d'appareil mobile, ainsi que garantir une sécurité et une interopérabilité totales avec le reste de l'écosystème eSIM.

Cette certification a été effectuée par un laboratoire accrédité indépendant conformément aux exigences et aux processus de validation GSMA SGP.16 v1.0. Les tests rigoureux effectués sur la carte SIM intégrée HELIOS par un laboratoire tiers ont confirmé la conformité envers les spécifications GSMA et l'interopérabilité standard. L'objectif est de garantir que les opérateurs de réseaux mobiles puissent utiliser la carte SIM intégrée HELIOS en toute sécurité et fiabilité.

Pour répondre aux besoins du marché, la carte SIM intégrée HELIOS est disponible auprès des principaux fabricants de semi-conducteurs en tant que système d'exploitation uniquement logiciel ou préchargée dans Secure Element. Son interopérabilité complète garantie qu'elle peut être contrôlée à distance par n'importe quel gestionnaire d'abonnement conforme aux spécifications GSMA.

Patrick Cao, chef de l'exploitation, a déclaré:« Nous sommes fiers d'obtenir cette certification. Cela confirme à un degré de confiance élevé que notre SIM intégrée est sûre et se comporte de manière prévisible. Oasis rejoint l'écosystème de confiance de la GSMA et s'engage fermement envers la technologie eSIM. Nous continuerons d'élargir notre portefeuille face au développement de l'Internet des objets tout en nous conformant avec les spécifications GSMA. »

La carte SIM intégrée HELIOS est la dernière version de la famille de systèmes d'exploitation HELIOS SIM/eSIM. Sa force provient de son déploiement confirmé dans 300 millions d'appareils répartis sur plus de 80 MNO dans le monde.

À propos d'Oasis Smart SIM

Oasis Smart SIM fournit des technologies de pointe et des services personnalisés afin de permettre le déploiement de l'eSIM.

Notre mission est d'intégrer le système d'exploitation éprouvé « HELIOS » de l'eSIM dans tous les appareils connectés et de gérer en toute sécurité leur activation et leur connectivité sur les réseaux 4G et 5G grâce à notre système de gestion des abonnements de solutions innovantes nommés « EOS ».

Notre offre de produit comprend un ensemble complet de services pour la carte SIM intégrée et reprogrammable, ainsi que des solutions d'activation, de connectivité et de gestion des abonnements. À la pointe des logiciels embarqués sécurisés, Oasis est membre de la GSMA depuis 2011.

