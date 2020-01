ZTE aide China Telecom à effectuer le premier télédiagnostic via la 5G en Chine de la pneumonie causée par un nouveau coronavirus





SHENZHEN, Chine, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063,SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, et la succursale du Sichuan de China Telecom ont effectué aujourd'hui le premier télédiagnostic via la 5G en Chine de la pneumonie causée par un nouveau coronavirus, qui s'appuie sur la dernière technologie 5G. Se caractérisant par un très haut débit et une faible latence, la 5G rend le diagnostic et le traitement plus efficaces et plus pratiques. Le télédiagnostic via la 5G implique la participation du West China Hospital et du Chengdu Public Health Clinic Center de l'université du Sichuan.

Tenant compte de la situation sur place, ZTE a utilisé son équipement se trouvant sur le site du client (CPE) pour faire fonctionner les services 5G au moyen de signaux 5G extérieurs tout en construisant des points de couverture intérieurs. Le 25 janvier, des stations de base en intérieur de la 5G ont été montées et interconnectées, et la salle de conférence pour le diagnostic et le traitement à distance du West China Hospital a été connectée pour la première fois au système de diagnostic et de traitement à distance.

Le 26 janvier, ZTE a achevé la construction rapide, l'optimisation, le test de vitesse et la mise en service du système de distribution en intérieur de la 5G sur un autre point central du système de diagnostic et de traitement à distance. Après la mise en service du réseau 5G, la commission de la santé du Sichuan, le West China Hospital et le Chengdu Public Health Clinic Center ont effectué une téléconsultation vidéo.

En vertu du schéma de travail de la commission de la santé du Sichuan, le système de téléconsultation via 5G s'articulera autour du West China Hospital de l'université du Sichuan, et sera le premier lot à accéder aux 27 hôpitaux qui ont admis et traité des patients. Dans une prochaine étape, ZTE construira le premier nouveau système chinois de télédiagnostic des infections dues à un coronavirus par le biais de la 5G, qui couvrira trois niveaux - la province du Sichuan, la ville et le comté -, afin de fournir un « seul et même réseau » pour le télédiagnostic dans les hôpitaux à la pointe qui apportent leur aide à la ville de Wuhan. À l'avenir, ZTE effectuera des consultations vidéo avec l'équipe de secours médical de pointe de Wuhan par le biais du réseau 5G, afin que les patients en état critique à Wuhan puissent également bénéficier de services de diagnostic et de traitement spécialisés du West China Hospital.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 35 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique et la région MEA (Moyen-Orient, Afrique). ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

