Bird acquiert le leader européen de la micro-mobilité, Circ





Bird augmente la levée de fonds de série D de 275 millions de dollars à 350 millions de dollars

BERLIN et SANTA MONICA, Californie, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Bird, le leader mondiale de la micro-mobilité, et Circ, le leader européen de la micro-mobilité basé à Berlin, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par Bird de Circ. La fusion de l'entreprise permettra à Bird d'ajouter plus de 300 employés à ses opérations européennes afin de fournir des opérations rationalisées, durables et sûres aux villes qui cherchent à réduire les émissions de carbone et les embouteillages. Bird a également annoncé aujourd'hui une augmentation de 75 millions de dollars de sa levée de fonds de série D, portant ainsi le montant à 350 millions de dollars.

Une grande entreprise européenne rejoint Bird

Fondée par l'entrepreneur et investisseur, Lukasz Gadowski, Circ est une société leader de partage de trottinettes électriques en Europe et au Moyen-Orient. Présent dans 43 villes de 12 pays, Circ a développé des solutions et un service client de renommée internationale à des millions d'usagers. Ensemble, Bird et Circ permettront aux villes de gérer plus facilement les programmes de micro-mobilité tout en continuant à accroître la fiabilité de son service pour les dizaines de millions de personnes qui ont adopté les trottinettes électriques partagés comme une nouvelle forme de transport durable et efficace. Les investisseurs de la société issue du regroupement sont Target Global, Team Europe, Idinvest Partners et Signals Venture Capital.

"J'ai fondé Bird il y a près de trois ans parce que nous devons lutter contre le statu quo et adopter une position transformatrice contre le trafic et la pollution qui affectent nos villes et mettent en danger les populations dans le monde", a déclaré Travis VanderZanden, fondateur et PDG de Bird. "Pour poursuivre notre mission, nous sommes ravis d'acquérir Circ, qui est indéniablement le leader européen. Nous apprécions leur positionnement consistant à traiter les villes comme leur premier client et leur état d'esprit centré sur la rentabilité et non la croissance."

"Grâce à des partenariats de qualité avec les villes et à une technologie de pointe, nous nous sommes imposés comme le leader de la micro-mobilité en Europe", a déclaré Lukasz Gadowski, fondateur et PDG de Circ. "Avec Bird, nous serons en mesure d'accélérer considérablement notre mission dans toute l'Europe pour fournir des déplacements sûrs, disponibles, abordables, pratiques et durables."

"Il s'agit d'un accord important pour les deux sociétés ainsi que pour les secteurs européens plus larges de la technologie et des transports", a déclaré Ben Kaminski, associé chez Target Global. "En tant que premier investisseur de Circ, nous étions convaincus que leur vision et leur expérience feraient de la société de leader de la micro-mobilité dans toute l'Europe. Nous sommes ravis d'investir dans le leader mondial de la micro-mobilité et nous sommes impatients de soutenir l'équipe commune qui s'attèle à transformer la façon dont les gens se déplacent dans leurs villes."

"En rassemblant les racines européennes de Circ avec les capacités technologiques de Bird, les villes de toute l'Europe, comme Paris, auront des partenaires d'envergure mondiale pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de lutte contre le changement climatique", a déclaré Nicolas Chaudron, directeur associé chez Idinvest Partners. "En tant qu'investisseurs au service de la croissance des entreprises européennes, nous considérons l'acquisition de Circ par Bird comme une reconnaissance de tout ce que Lukasz et son équipe ont construit, ainsi que de l'impact positif qu'ils ont eu sur les villes où ils opèrent."

Bird augmente la levée de fonds de série D pour répondre à la demande des investisseurs

À peine trois mois après avoir annoncé une levée de fonds de 275 millions de dollars de série D dirigé par CDPQ et Sequoia Capital, Bird augmente l'investissement à 350 millions de dollars. En raison de la demande, la série est restée ouverte, offrant aux investisseurs la possibilité de faire partie de la mission mondiale de micro-mobilité de Bird. Le capital de l'investissement sera utilisé pour progresser rapidement sur la voie de la rentabilité de l'entreprise, pour accroître ses initiatives de recherche consacrées aux développement des véhicules et pour soutenir les plans d'expansion européens.

"Les investisseurs recherchent aujourd'hui des entreprises financièrement disciplinées ayant une vision claire vers la rentabilité", a déclaré Travis VanderZanden, fondateur et PDG de Bird. "Il y a plus de 12 mois, nous avons déplacé notre objectif de croissance vers un objectif de rentabilité, nous permettant aujourd'hui de proposer la structure financière la plus solide et les véhicules les plus durables de toutes les entreprises de micro-mobilité."

