Payoneer déploie la plateforme Iguazio pour prévenir la fraude grâce à l'apprentissage automatique en temps réel

Iguazio, la plateforme de science des données dédiée aux applications d'apprentissage automatique en temps réel, a annoncé aujourd'hui que Payoneer, la plateforme de paiement numérique permettant aux entreprises du monde entier d'accroître leur présence à l'échelle mondiale, avait choisi la plateforme Iguazio dans le but d'offrir une expérience de paiement plus sécurisée à ses quatre millions de clients. Grâce au déploiement d'Iguazio, Payoneer est passée d'une méthode réactive de détection de la fraude à la prévention proactive basée sur l'apprentissage automatique en temps réel et les analyses prédictives.

Payoneer relève le défi que représente la détection de la fraude au sein de réseaux complexes, à l'aide d'algorithmes perfectionnés surveillant de multiples paramètres, dont les heures de création de compte et les changements de noms. Avant le déploiement d'Iguazio, la fraude était détectée de manière rétroactive, ce qui ne donnait aux clients que la possibilité de bloquer les utilisateurs après avoir subi un préjudice. Payoneer est désormais capable d'exploiter en temps réel les modèles d'apprentissage automatique sophistiqués conçus hors ligne en les confrontant à de nouvelles données. Ce système permet de prévenir immédiatement la fraude et le blanchiment de capitaux à l'aide de modèles d'apprentissage automatique prédictifs qui identifient les configurations suspectes en continu. Cette coopération a été facilitée par Belocal, un intégrateur de premier plan de solutions IT et de données au service des grandes et moyennes entreprises.

« Nous nous sommes attaqués à l'un de nos défis les plus complexes en ayant recours aux modèles prédictifs en temps réel, rendant ainsi les attaques frauduleuses presque impossibles sur Payoneer », a déclaré Yaron Weiss, vice-président de Payoneer pour la sécurité de l'entreprise et les opérations IT internationales (CISO). « Grâce à la plateforme de science des données Iguazio, nous avons élaboré un système fiable et évolutif qui s'adapte aux nouvelles menaces et nous permet de prévenir la fraude en n'obtenant qu'un minimum de faux positifs. »

« En matière d'innovation, c'est Payoneer qui est le numéro un du secteur des paiements numériques et nous sommes fiers d'en faire partie », a affirmé Asaf Somekh, PDG d'Iguazio. « Nous sommes heureux de voir Payoneer intensifier sa capacité à mettre au point de nouveaux services basés sur l'apprentissage automatique, amplifiant ainsi l'influence de la science des données sur l'entreprise. »

« Payoneer et Iguazio sont de magnifiques exemples d'innovation technologique appliquée à des cas d'utilisation réels, qui permettent en outre de pallier de véritables manquements sur le marché », a ajouté Hugo Georlette, le PDG de Belocal. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à vendre et à mettre en oeuvre la plateforme de science des données Iguazio afin d'avoir un impact sur les entreprises de nombreux secteurs. »

La plateforme de science des données Iguazio permet à Payoneer de concrétiser ses stratégies les plus intelligentes en la matière. Conçue pour offrir une expérience de cloud simple, déployée peu importe le lieu, la plateforme est caractérisée par une architecture sans serveur à faible latence, un moteur de données multimodèle en temps réel ainsi qu'un écosystème Python moderne fonctionnant sur Kubernetes.

Plus tôt dans la journée, Iguazio avait également annoncé avoir récolté 24 millions de dollars auprès d'anciens et de nouveaux investisseurs, dont Samsung SDS et Kensington Capital Partners. Ce nouveau financement sera utilisé pour stimuler l'innovation produit et soutenir l'expansion internationale de l'entreprise sur des marchés existants ou de nouveaux marchés.

La plateforme de science des données Iguazio permet aux entreprises de développer, de déployer et de gérer des applications d'IA à grande échelle. Grâce à Iguazio, les entreprises ont la possibilité d'exécuter des modèles d'IA en temps réel, de les déployer n'importe où, que ce soit dans un environnement multicloud, « on premise » ou périphérique, et de donner vie à leurs stratégies basées sur les données les plus ambitieuses. Des entreprises actives sur un large éventail de marchés verticaux, dont les services financiers, la production, les télécommunications et le jeu en ligne, utilisent Iguazio pour créer un impact commercial à travers une multitude de cas d'utilisation en temps réel. Iguazio jouit du soutien d'investisseurs stratégiques et financiers de premier ordre dont Samsung, Verizon, Bosch, CME Group et Dell. La société est dirigée par des entrepreneurs en série et par une équipe d'innovateurs diversifiés aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour et en Israël. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.iguazio.com

Depuis sa création en 2006, Belocal a enregistré une croissance constante et durable en développant d'étroites relations de long terme avec ses partenaires technologiques et en apportant une valeur considérable à ses clients. L'entreprise s'enorgueillit de proposer les solutions technologiques les plus novatrices, permettant ainsi à ses clients d'être numéros un de leurs segments de marché respectifs et de devancer en permanence la concurrence. Chez Belocal, nous sommes fiers de notre capacité à écouter, de l'attention que nous portons aux détails et de notre expertise en matière d'innovation. De tels atouts nous ont permis d'élaborer de nouveaux services et solutions capables de répondre aux besoins en pleine évolution de nos clients et de conquérir de nouveaux marchés en adaptant parfaitement tous nos services et solutions aux besoins spécifiques de chaque client.

