Un nouveau succès pour la 9e édition du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Saint-Jean





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gala Comédie Star, présenté par Lareau - courtiers d'assurances, 9e édition du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep, a rassemblé plus de 700 personnes au Théâtre des Deux Rives le 23 janvier dernier.

Le rire et la bonne humeur étaient définitivement au rendez-vous lors de cette soirée d'humour haute en émotions! Animé par Stéphane Fallu, l'événement présentait quatre numéros, dont celui de Cathy Gauthier, des Denis Drolet, de Réal Béland ainsi que de Julien Tremblay.

L'enthousiasme du public, ainsi que l'engagement des nombreux partenaires a permis à la Fondation de clore cette belle soirée avec un profit de plus de 17 000 $!

Lors de sa courte allocution, monsieur Julien L'Heureux, courtier en assurance de dommages chez Lareau et président d'honneur du gala, a réitéré l'importance de l'implication philanthropique en éducation. « C'est très simple de faire la différence dans la vie d'un jeune. Il suffit de s'impliquer. C'est avec de petits gestes comme la participation à des événements ou simplement en faisant un don à la Fondation que nous pouvons tous faire en sorte que nos jeunes bénéficient du meilleur appui dans l'atteinte de leurs objectifs d'avenir. »

Merci!

Pour sa part, monsieur Samuel Benny, président du conseil d'administration de la Fondation, a tenu à remercier chaleureusement les nombreux invités pour leur prise de position envers la cause de l'éducation. Il a poursuivi en soulignant l'implication du partenaire majeur, Lareau - courtiers d'assurances, ainsi que des autres partenaires :



Metteurs en scène

Benny & Co.

Formica

Centre dentaire Singer

Boom 104.1



Régisseurs

Association générale des étudiants

Jolène et Robert Brillon, denturologistes

Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu

Toitures Brault

Lagabière

Iberville Brique & Pierre

Construction Richelieu

Restaurant L'Imprévu

La Fondation du Cégep

Les fonds amassés lors de ce spectacle visent la réalisation de plusieurs projets, dont la remise de bourses, le soutien au Service d'aide financière, le soutien à l'animation culturelle et aux équipes sportives.

Contribuer à la Fondation du Cégep, c'est faciliter l'accessibilité, soutenir la persévérance et la réussite des étudiantes et étudiants; c'est faire preuve de vision et de proactivité. Les diplômés du Cégep sont notre relève, nos citoyennes et citoyens de demain!

