I Squared Capital associe American Intermodal Management et FlexiVan pour devenir un leader de la location de châssis marins aux États-Unis





American Intermodal Management (AIM), une société de location de châssis marins basée aux États-Unis et qui fait partie du portefeuille d'I Squared Capital, a conclu un accord de fusion avec FlexiVan Leasing, troisième plus grand fournisseur de châssis marins aux États-Unis et propriété de Castle & Cooke. I Squared Capital prendra une participation majoritaire dans FlexiVan, tandis que Castle & Cooke conservera une participation minoritaire dans la société résultant de la fusion. FlexiVan, l'une des trois principales entreprises du secteur, est active depuis plus de 60 ans; forte de 300 employés, elle possède plus de 120.000 châssis et sa vaste présence nationale permettra de proposer les produits technologiques d'AIM à de nouveaux clients à travers les États-Unis.

«I Squared Capital, qui a investi environ 2,2 milliards de dollars de capitaux propres en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, étend sa présence mondiale au sein de la chaîne de valeur du transport et de la logistique. Notre Société est désormais un leader de la location de remorques et de châssis en Europe, au Canada et aux États-Unis; nous sommes également le plus grand propriétaire privé d'autoroutes en Inde, a déclaré Adil Rahmathulla, président du conseil d'administration d'AIM et directeur associé d'I Squared Capital. FlexiVan est notre cinquième acquisition dans le secteur du transport et de la logistique au cours des six derniers mois et c'est une étape clé de notre stratégie d'expansion sur le marché américain.»

Fondée en 2016 par I Squared Capital en tant que plate-forme logistique, AIM est devenue un important loueur de châssis fournissant des services GPS aux détaillants, aux sociétés de logistique et aux compagnies maritimes de la chaîne d'approvisionnement intermodale américaine. Les solutions technologiques innovantes d'AIM complètent l'expérience approfondie de FlexiVan et les relations établies par celle-ci au fil des ans. Cette combinaison d'atouts permettra à AIM de déployer son modèle technologique innovant à l'échelle nationale tout en conservant les offres et les niveaux de service bien établis de FlexiVan.

Evercore a été le conseiller financier de cette opération, tandis que White & Case était le conseiller juridique de I Squared Capital. Citigroup Global Markets Inc. et MUFG Union Bank, N.A. ont fourni un financement.

À propos de FlexiVan Leasing, Inc.

FlexiVan est un leader des services de location de châssis intermodaux en Amérique du Nord depuis le milieu des années 1960. La Société gère plus de 120.000 unités réparties sur une centaine de sites actifs à travers le pays; elle est propriétaire de neuf centres de service offrant un accès facile à des services de maintenance de châssis. Les options de location vont des accords d'utilisation de pools de châssis et de flottes gérées, aux contrats à court et à long terme avec des transporteurs routiers, des fournisseurs de logistique, des transporteurs maritimes et des propriétaires effectifs de fret. En outre, pour faciliter le processus quotidien de location et de dispatching, les locations journalières de FlexiVan sont gérées par le système de réservation rationalisé ChassisNow.com de FlexiVan. FlexiVan: des solutions de transport professionnelles, fiables et économiques ? la garantie de l'expérience. www.FlexiVan.com

À propos de American Intermodal Management, LLC.

AIM est un loueur de châssis qui possède et loue des châssis marins à des clients qui transportent des conteneurs maritimes entre les ports, les rampes de chargement ferroviaires et les centres de distribution aux États-Unis. AIM a été créée en juin 2016 pour répondre à la forte demande du secteur en solutions alternatives de fourniture de châssis et de gestion de ces actifs aux États-Unis. Le business model d'AIM combine des processus de gestion proactifs, du matériel de haute qualité, des technologiques innovantes, l'intégrité et la passion pour l'excellence afin de créer une valeur maximale. AIM, qui connaît une croissance régulière depuis sa création, est propriétaire d'une flotte de plus de 12.000 nouveaux châssis équipés de GPS et gérés par des vétérans du secteur. www.AIMChassis.com

À propos de I Squared Capital:

I Squared Capital est un gestionnaire international indépendant de fonds d'investissement dans les infrastructures, spécialisé dans l'énergie, les services publics, les télécommunications, les transports et les infrastructures sociales dans les Amériques, en Europe et en Asie. La Société dispose de bureaux à Hong Kong, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 12:40 et diffusé par :