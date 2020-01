Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GCM

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : AFE (toutes les émissions) Symbole à la Bourse de croissance TSX : Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 11 h 27 L'OCRCVM peut...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Gran Colombia Gold Corp. Symbole TSX : GCM (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : ?11 h ?24 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...

L'institut canadien de la construction en acier, ses membres et l'industrie canadienne de l'acier sont très déçus et en désaccord de la décision finale annoncée le 24 janvier par le département américain du commerce (DAC) d'imposer des droits...

AlphaCredit©, une plateforme techno-financière centrée sur l'Amérique latine et spécialisée dans les prêts à la consommation et les solutions financières pour PME, annonce avoir conclu une prise de participation pouvant atteindre 125 millions de...