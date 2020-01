Inforoute Santé du Canada confie à Simeio la responsabilité de son service de gestion de l'identité, de l'accès et du consentement (IACaaS)





TORONTO, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a le plaisir d'annoncer qu'elle a choisi la firme Simeio Solutions (Simeio) comme fournisseur de la solution technique qui appuiera son service de gestion de l'identité, de l'accès et du consentement (IACaaS). Inforoute et ses collaborateurs de partout au pays mettront à profit les services de Simeio pour améliorer l'accès des Canadiens aux services de santé et leur permettre un meilleur contrôle de leur information médicale.

« L'identité numérique est une première étape qui permettra aux Canadiens de mieux s'occuper de leurs soins de santé, précise Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Grâce à l'approche innovatrice préconisée par Simeio et à ses capacités de pointe, Inforoute pourra offrir aux développeurs de solutions une expérience-utilisateur centrée sur le patient pour la gestion de l'identité, de l'accès et du consentement. Les citoyens pourront ainsi gérer leur information médicale de façon plus serrée et plus commode. »

La solution de Simeio sera intégrée au programme ACCÈS Santé, qui réunit l'industrie, les professionnels de la santé, les provinces, les territoires et la population en vue de redéfinir où et comment les Canadiens peuvent accéder aux services de santé numériques et à leur information médicale.

Simeio viendra appuyer le développement d'un service de gestion de l'identité qui, une fois intégré aux produits et services déjà en place, ou fédéré avec eux, permettra aux utilisateurs d'exercer un contrôle sur la façon d'accéder à leurs dossiers médicaux et de désigner les personnes autorisées à y accéder.

Les principales composantes du service d'IACaaS sont les suivantes :

Développement et approvisionnement d'un service pancanadien de gestion de l'identité

Authentification, pour les applications de santé numériques auxquelles les patients ont accès

Création et déploiement d'un service pancanadien de gestion du consentement pour les identifiants de santé numériques et les dossiers de santé personnels associés

« Il s'agit là de l'un des plus vastes déploiements de Simeio dans l'industrie de la santé, souligne Asif Mohamed Savvas, vice-président principal, Simeio Solutions. Notre travail avec Inforoute nous permet d'élargir notre empreinte et nos capacités, tout en nous donnant l'occasion de renforcer notre position comme chef de file des services de gestion de l'identification et de l'accès du client et comme fournisseur de services de gestion de l'accès et de l'identité. Grâce à ce déploiement dans l'ensemble du pays, les Canadiens pourront améliorer leurs résultats thérapeutiques grâce aux outils de santé numériques. Nous fournissons un ensemble unique de justificatifs d'identité, propices à une récupération et à une gestion sûres des données. »

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

