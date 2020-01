CleanEquity® Monaco 2020 - Entreprises et collaborations





LONDRES, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, le forum de l'innovation technologique durable, co-fondé par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco & Mungo Park, président de Innovator Capital, débutera le 25 mars.

Banque d'investissement spécialisée, basée à Londres, l'équipe de Innovator Capital's ("ICL") CleanEquity® passera en revue plus de 600 technologies pour ce 13e anniversaire et a le plaisir de partager la première tranche des entreprises pour 2020 :

ICL est ravie d'annoncer deux nouvelles collaborations cette année avec BP Ventures et Earth Capital.

Nacho Gimenez, directeur général pour l'Europe et le Moyen Orient, BP Ventures :

« BP Ventures est ravi de rejoindre CleanEquity Monaco 2020. Nous sommes impatients de rencontrer des innovateurs et des investisseurs dans des technologies révolutionnaires. La prise de risque joue un rôle clé dans la stratégie de BP pour relever le double défi de répondre aux besoins mondiaux en énergie, tout en réduisant les émissions de carbone. En allant de l'avant, nous développons et faisons croître de nouvelles activités énergétiques qui pourraient nous aider à réaliser nos ambitions bas carbone. »

Gordon Power, CIO, Earth Capital :

« Earth Capital participe à CleanEquity Monaco depuis 2010 et pour nos 10e année, nous avons jugé opportun d'augmenter notre soutien et notre engagement envers cet événement de première classe qui rassemble les esprits entrepreneuriaux les plus brillants et les principaux investisseurs entièrement axés sur la technologie durable.

Nous participerons à une session plénière, partagerons le leadership éclairé de notre équipe d'experts en finance durable et travaillerons avec Innovator Capital pour garantir que ce soit l'événement le plus réussi à ce jour.

Earth Capital est un pionnier de l'investissement durable, fondé il y a plus de dix ans par Stephen Lansdown et moi-même. En tant que gestionnaires d'investissements privés mondiaux avec 1,6 Md $ d'actifs sous gestion, nous investissons des capitaux dans la commercialisation et le déploiement de technologies durables, et c'est pourquoi CleanEquity Monaco est un élément régulier de notre calendrier et quelque chose dont nous sommes heureux de faire partie. Nous sommes impatients de rencontrer les sociétés qui feront une présentation ainsi que les confrères investisseurs dans l'espoir de développer des entreprises à l'international et de créer de la valeur pour elles et nos investisseurs. »

ICL travaillera avec Parkview International pour la cinquième année. Parkview est une société mondiale de promotion immobilière fondée dans les années 1950. L'un de ses projets récents, Parkview Green sur 200 000 m² à Pékin, a été le premier projet à usage mixte en Chine à obtenir la certification Platine LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Parkview estime qu'il y a une responsabilité à mieux construire et, en parrainant un événement tel que la prestigieuse plateforme de CleanEquity pour des technologies renouvelables innovantes, Parkview espère jouer un rôle plus important dans ce changement à l'avenir.

L'Université de Cranfield est également de retour. ICL est reconnaissant pour le soutien continu et le professeur Tom Stephenson FREng, vice-chancelier pour la recherche et l'innovation à Cranfield, a commenté :

« L'Université de Cranfield, à travers ses grands défis de recherche qui se concentrent sur les technologies vertes, les infrastructures résilientes, la sécurité pour le développement et la vie intelligente, s'est engagée à créer un environnement où les petites entreprises innovantes peuvent prospérer. Nous sommes ravis de soutenir CleanEquity Monaco 2020, qui offre une formidable arène aux start-ups de technologies vertes, avec la durabilité au coeur, pour rechercher des investissements et réaliser leur potentiel de croissance élevé. »

