Merck investit en Suisse dans un centre de développement biotech de pointe





- 250 millions d'euros vont être investis sur la période 2019-2022 dans un nouveau centre à l'interface entre la recherche et la production

- Stimulé par la croissance du portefeuille de R&D, l'investissement reflète l'engagement de Merck à accélérer la mise à disposition de nouveaux médicaments pour les patients

CORSIER-SUR-VEVEY, Suisse, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Merck, groupe leader dans le domaine des sciences et de la technologie, a annoncé aujourd'hui un investissement de 250 millions d'euros (soit 270 millions de francs) dans un nouveau centre ? le Merck Biotech Development Center ? qui sera situé à Corsier-sur-Vevey et dédié au développement des futurs médicaments biotechnologiques de Merck et à leur production pour les études cliniques. Stimulé par la croissance du portefeuille de R&D de la branche Healthcare du groupe, cet investissement aidera à garantir durablement la capacité et la grande flexibilité nécessaires pour produire les médicaments expérimentaux destinés aux études cliniques. Il contribuera aussi à accélérer les délais de développement et permettra de faire face à la complexité croissante de production des futures générations de médicaments biotechnologiques.

« Cet investissement dans le Merck Biotech Development Center reflète notre engagement à accélérer la mise à disposition de nouveaux médicaments aux patients atteints de maladies pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits restent élevés, et confirme le rôle de premier plan de la suisse pour la production de nos médicaments issus de la biotechnologie », a déclaré aujourd'hui Stefan Oschmann, Président du Directoire et CEO de Merck, lors de la cérémonie de début des travaux de construction du nouveau centre.

« Notre investissement dans ce centre de développement biotech en Suisse est stimulé par la croissance et la progression du portefeuille de R&D de notre branche Healthcare, et reflète notre confiance dans son potentiel », a ajouté Belén Garijo, Membre du Directoire et CEO de la branche Healthcare du groupe.

« Ce nouveau développement de Merck dans le Canton de Vaud vient renforcer la dynamique de croissance de la HealthValley qui compte déjà plus de 1'000 entreprises sur toute la Suisse occidentale, dont 400 dans le Canton de Vaud », a souligné Philippe Leuba, Conseiller d'État du canton de Vaud.

Situé à proximité de l'actuel site de Merck dédié à la production commerciale de médicaments biotechnologiques situé à Corsier-sur-Vevey, le Merck Biotech Development Center établira un lien solide entre la recherche et la production. Le centre consistera en un bâtiment offrant un total de 15'700 m² d'espace de développement, réunissant une équipe interfonctionnelle d'environ 250 employés actuellement répartis sur différents sites. Leur mission sera de faire progresser le portefeuille de R&D de Merck, en veillant à ce que les futures générations de médicaments biotechnologiques de Merck soient disponibles pour les études cliniques, dans les délais impartis, avec la qualité requise et dans les quantités nécessaires.

Doté des solutions numériques les plus avancées et des standards technologiques les plus élevés, comme la production en continu et l'automatisation des laboratoires, le Biotech Development Center offrira une infrastructure flexible de par sa conception, lui permettant de s'adapter facilement aux nouveaux besoins et à l'évolution technologique, ainsi que des espaces de travail ouverts favorisant la collaboration, la créativité et l'innovation. Tout sera conçu de manière à répondre aux standards internationaux les plus élevés en matière de qualité, d'environnement, de santé et de sécurité. Le nouveau bâtiment présentera de nombreux éléments de durabilité, notamment une abondance de lumière naturelle, une gestion énergétique hautement efficiente et une conception architecturale intégrée dans le paysage, épousant les contours de la pente environnante et préservant la biodiversité avec des habitats spéciaux favorisant la faune et la flore protégées.

Le Biotech Development Center se fera la vitrine de la science et de la technologie pratiquées par Merck dans ses trois branches d'activité, incluant les solutions de processus pour la production clinique et l'exploitation d'usine pilote pour la branche Life Science, ainsi que les fenêtres dynamiques à cristaux liquides eyrise® pour une gestion énergétique hautement efficiente du bâtiment pour la branche Performance Materials. La construction du bâtiment devrait être achevée en 2021 et il est prévu que le Biotech Development Center soit pleinement opérationnel d'ici la fin de 2022, après validation par les autorités réglementaires.

Le Biotech Development Center vient s'ajouter aux récents investissements visant à accroître les capacités de Merck dans la recherche, le développement et la production de médicaments, notamment l'expansion du centre de R&D de Billerica (États-Unis), du site de production de médicaments biotechnologiques d'Aubonne (Suisse) et du site de production de médicaments pharmaceutiques de Darmstadt (Allemagne). Avec les actuels sites de Corsier-sur-Vevey et d'Aubonne et le futur Biotech Development Center, la Suisse confirme sa position de premier plan pour le développement et la production des médicaments de Merck issus de la biotechnologie. Durant ces dix dernières années, Merck a investi en Suisse plus d'un milliard de francs, soulignant ainsi l'importance stratégique de ce pays, où il emploie plus de 2'400 personnes réparties sur neuf sites.

Tous les communiqués de presse sont distribués par e-mail au même moment où ils sont disponibles sur le site Web de Merck. Veuillez aller sur www.merckgroup.com/subscribe pour vous enregistrer en ligne, modifier votre choix ou arrêter ce service.

À propos de Merck

Merck est un groupe leader dans le domaine des sciences et de la technologie, actif dans les secteurs de la santé (branche Healthcare), des sciences de la vie (branche Life Science) et des matériaux de haute performance (branche Performance Materials). Quelque 56'000 collaborateurs oeuvrent pour avoir chaque jour un impact favorable dans la vie de millions de personnes, en leur offrant une qualité de vie meilleure et plus durable. L'entreprise est partout ? depuis le développement de technologies de modification génétique, en passant par la découverte d'approches uniques pour traiter les maladies les plus complexes, jusqu'à la mise au point de dispositifs intelligents. En 2018, Merck a généré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

La recherche scientifique et un entrepreneuriat responsable ont contribué aux avancées technologiques et scientifiques de Merck. Ces caractéristiques sont les clés de la prospérité de Merck depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice détient la majorité de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck, à l'exception des États-Unis et du Canada, où les secteurs commerciaux de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour la santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD Performance Materials pour les matériaux de haute performance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082247/Merck_Biotech_Development_Center.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082248/Merck_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 08:30 et diffusé par :