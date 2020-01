Le Défi 28 jours sans alcool débute le 1er février 2020





La Fondation Jean Lapointe souhaite amasser 550 000 $ pour prévenir un maximum de jeunes aux risques liés à la toxicomanie

MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Jean Lapointe souhaite rappeler aux Québécois que la 7e édition du Défi 28 jours sans alcool débutera officiellement ce samedi. Cette année encore, le mois de février se passera sous l'effet 28 jours et se propagera à la grandeur du Québec. Ayant comme but principal d'amasser 550 000 $, les fonds permettront à la Fondation de poursuivre ses activités de prévention des dépendances dans les écoles secondaires de la province. Les inscriptions sont présentement en cours, il ne reste plus que quelques jours pour se joindre au Défi, qui se déroulera du 1er au 29 février prochain.

Pour chaque don de 28 $, deux jeunes seront sensibilisés

Il est toujours possible de s'inscrire en ligne au www.defi28jours.com pour faire un don minimum de 28 $ à la Fondation Jean Lapointe. Les participants ont la chance de créer une équipe, s'ils le souhaitent et peuvent aussi parrainer un participant si participer au Défi ne les interpelle pas. Grâce à leur don de 28 $, la Fondation offre l'accès à une plateforme interactive avec du contenu exclusif. Cet outil permettra aux participants de soutenir leur effort pendant le défi, que ce soit avec des jeux, des concours ou un calendrier pour suivre l'évolution du mois.

Comme chaque année, le défi vise à faire réaliser l'impact de l'alcool dans nos vies, en plus de viser à réduire la prévalence des dépendances auprès des adolescents grâce aux ateliers Mon indépendance, j'y tiens et APTE.

Il est possible de joindre le défi via différents niveaux afin que chacun y trouve son compte. Le niveau bronze correspond à ne pas consommer d'alcool du lundi au jeudi, alors que le niveau argent fait référence à la fin de semaine sans alcool. Le niveau or correspond pour sa part à tout le mois de février sans alcool.

Pour participer ou parrainer un participant, rendez-vous au www.defi28jours.com.

La Fondation Jean Lapointe remercie les partenaires principaux du Défi 28 jours sans alcool 2020, soit : BockAle et Y Kombucha.

À propos de la Fondation Jean Lapointe

En plus de 37 ans d'existence, la Fondation Jean Lapointe est devenue le véritable chef de file de la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances qui affectent la population.

