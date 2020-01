Qohash lance sa première solution commerciale de sécurité des données visant à protéger les institutions financières





La plateforme est hautement performante et s'adapte de manière graduelle à l'environnement client. De plus, elle est prise en charge par une équipe expérimentée de professionnels de la cybersécurité, de la protection des données et de la gestion des risques

QUÉBEC, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Qohash annonce aujourd'hui le lancement de sa première solution de sécurité des données pour aider les institutions financières à protéger leurs données sensibles. En mettant l'accent sur les performances, la solution fournit une classification rapide et précise des données sensibles, ainsi qu'une prise en charge de la gestion des risques et de la conformité des données. Avec le lancement de cette nouvelle solution, la société vise à réduire de manière significative la menace des brèches internes pour les institutions financières.

APPRENEZ-EN PLUS ICI : https://youtu.be/f0HdSpl40EU

(Pour la version française, activez les sous-titres)

L'entreprise de Québec propose une solution SaaS hybride conçue pour trouver et gérer à grande échelle les données sensibles. La solution comprend un tableau de bord basé Web pour la configuration et la création de rapports et des composants sur site pour l'analyse. En utilisant Qohash, les clients peuvent analyser leurs données sensibles tout en les gardant sous leur contrôle constant.

La plateforme s'exécute sur de nombreuses sources de données, y compris le cloud, les lecteurs partagés, les appareils et les proxys, ce qui signifie que des milliers de types de fichiers sont pris en charge et de nouvelles connectivités sont ajoutées à chaque mise à jour. Des déploiements pilotes de la solution de Qohash sont maintenant disponibles pour les institutions financières situées aux États-Unis et au Canada, la société se concentrant sur la mise à disposition complète de la solution à Montréal, Toronto et New York.

Qohash a connu une croissance rapide depuis sa création en janvier 2018 et continue d'attirer des talents de classe mondiale en matière de sécurité des données et de gestion de produits avec pour mission de réduire considérablement la menace des brèches internes. Bien que le marché des solutions de découverte de données puisse être compétitif, Qohash a écouté attentivement ses clients depuis que les fondateurs ont commencé à façonner l'idée de l'entreprise il y a plus de deux ans. Aujourd'hui, Qohash mise sur les performances supérieures de sa solution et sur une focalisation étroite sur le secteur financier pour attirer des clients à la recherche d'alternatives en gestion des données sensibles.

Des brèches de données se produisent de plus en plus fréquemment, et ce partout dans le monde. Au cours du troisième trimestre 2019, un rapport sur la sécurité basée sur les risques a montré que les brèches de données avaient augmenté de 33,3% par rapport à 2018. En fait, le secteur financier est particulièrement touché: le Boston Consulting Group a constaté que les cyberattaques frappaient les sociétés de services financiers 300 fois plus que les entreprises d'autres secteurs.

Qohash aide les institutions financières à ne pas faire partie de ces statistiques. Son arrivée sur le marché de la Fintech et de la sécurité représente un grand pas en avant pour les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion de patrimoine et autres prestataires de services financiers à la recherche de moyens performants et évolutifs de se protéger contre l'une des menaces les plus insidieuses: les brèches internes.

« Les professionnels de la gestion de risque veulent savoir exactement où se situent leurs données sensibles, à tout moment, qui y a accès et comment réduire les risques associés aux brèches internes », a déclaré Jean Le Bouthillier, PDG de Qohash. « Les clients en ont assez des moteurs de classification léthargique qui n'évoluent pas et sont trop complexes à gérer. Nous fournissons des solutions précises, rapides comme l'éclair et qui font le travail », a-t-il ajouté.

Qohash bénéficie d'un solide soutien gouvernemental, tant de la province de Québec que du gouvernement du Canada qui reconnaissent tous deux que l'innovation et la vigilance en matière de cybersécurité sont cruciales dans le climat d'aujourd'hui. Au-delà de sa solution hautes performances, l'entreprise se différencie des offres classiques avec une équipe qui possède une connaissance approfondie de la cybersécurité, de la protection des données et du développement de produits.

Qohash est une société Fintech qui fournit des solutions de sécurité des données aux institutions financières. L'entreprise est située à Québec, au Canada, et a commencé ses activités en janvier 2018. Ses solutions promettent d'aider les institutions financières à reprendre le contrôle de leurs données sensibles et à atténuer les risques de brèches internes. En acquérant les solutions de Qohash, les institutions financières sont en mesure de trouver et de protéger leurs données sensibles tout en améliorant leurs performances et en offrant une sécurité informatique rentable

