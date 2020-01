MISE À JOUR - Avis aux médias - Le gouvernement du Canada rendra hommage à une aînée inuite à titre d'héroïne de chez-nous





Veuillez prendre note que l'ainée inuite Qapik Attagutsiak ne sera pas disponible pour des entrevues à la suite de l'événement.

GATINEAU, QC, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Parcs Canada organisera une cérémonie commémorative pour reconnaître l'ainée inuite Qapik Attagutsiak ainsi que des membres de collectivités inuites en tant que héros de chez nous, pour leurs importantes contributions pendant la Seconde Guerre mondiale.

Figurent parmi les participants attendus à cette cérémonie, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Nellie Kusugak, commissaire du Nunavut, des représentants du gouvernement du Nunavut, des dirigeants inuits, des membres de la haute direction des Forces armées canadiennes et de la Garde côtière canadienne, des associés de la communauté muséale de la région de la capitale nationale, ainsi que des membres de la famille étendue de Qapik Attagutsiak.

Cet événement public est organisé par Parcs Canada en collaboration avec les Forces armées canadiennes et le Musée canadien de l'histoire. L'événement comprendra des artistes inuits, des présentations vidéos, une présentation spéciale inuite et « les femmes et l'effort de guerre », des costumes d'époque, des musiciens militaires et le dévoilement d'un panneau d'interprétation en l'honneur de Qapik Attagutsiak et de sa communauté. En outre, plus de 150 élèves d'écoles de la région participeront à l'événement.

L'initiative Les héros de chez-nous est une initiative communautaire visant à rendre hommage aux hommes et aux femmes, autant des membres des Forces armées canadiennes que des civils, qui ont contribué à l'effort de guerre du Canada pendant les guerres mondiales.

Qapik Attagutsiak pourrait ne pas être disponible pour fournir des entrevues à la suite de l'événement. Par contre, des porte-paroles du Gouvernement du Canada seront disponibles.

Veuillez noter que le présent avis peut être modifié sans préavis.

Renseignements sur la cérémonie :

Date : Lundi 27 janvier 2020



Heure : Prélude musical commence à 9 h 45 (HNE)

La cérémonie commence à 10 h 05 (HNE)

Les médias sont priés de se présenter à 9 h 50 (HNE)



Lieu : Musée canadien de l'histoire, Grande galerie

100, rue Laurier

Gatineau (Québec) K1A 0M8

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :