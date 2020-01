/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manon Massé prendra part à la rencontre entre les Premières Nations et le gouvernement/





QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, participera à la deuxième rencontre de la Table de dialogue sur les recommandations du Rapport Viens et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Celle-ci aura lieu le lundi 27 janvier prochain à l'Hôtel Delta de Montréal.

Mme Massé s'adressera aux médias à son arrivée, à 8h45. Elle sera également disponible durant la journée pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE



Date: Lundi 27 janvier 2020 Heure: 09h00 à 17h00 Lieu: Hôtel Delta - 475 avenue du Président-Kennedy, Montréal, Salles Opus 1 et Opus 2

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :