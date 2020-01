Erba Mannheim lance l'analyseur d'électrolytes avec électrodes sans entretien au salon MEDLAB Middle East 2020





LONDRES, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- De nombreux laboratoires rencontrent des difficultés lors de l'utilisation d'analyseurs par électrode sélective d'ions (ISE) avec des électrodes traditionnelles, car les électrodes doivent être remplacées périodiquement. Les électrodes défectueuses peuvent donner des résultats erronés, interrompre les flux de travail et être coûteuses à remplacer.

Pour résoudre ce problème, Erba Mannheim lance EC 90, un nouvel analyseur d'électrolytes avec électrodes sans entretien dans une cartouche de capteur tout-en-un, destinée aux laboratoires de toutes tailles. L'EC 90 mesure directement Na+, Cl-, K+ et Ca2+ à partir de sang entier, de plasma, de sérum et d'urine pré-diluée à l'aide d'un capteur incorporant la technologie des couches épaisses.

Une cartouche de capteur dite « plug and play » (prête à l'emploi) est intégrée dans un nouveau kit de réactifs en mesure de produire jusqu'à 3 000 échantillons, avec une durée de vie de 3 mois leader sur le marché. Aucun entretien ni nettoyage du kit n'est requis, et les déchets sont auto-contenus. L'EC 90 peut analyser les échantillons en 35 secondes, avec un débit typique de 90 échantillons/heure, et dispose de modes de mesure du volume des échantillons de 35 µl et 70 µl. Les résultats peuvent être donnés avec une résolution de 0,1 mmol/L pour Na[+] et Cl-, 0,01 mmol/L pour K[+] et Ca[2+] et sont reproductibles avec CV< 1 %.

Petit et léger (337 x 273 x 422 mm, <8 kg), avec écran tactile couleur de 8,5 po, connectivité LIS, calibrage automatique, deux ports USB, imprimante thermique intégrée à 24 colonnes et port série.

« Nous sommes ravis de lancer le nouvel analyseur EC 90 au salon MEDLAB Middle East », a déclaré M. Dimitris Giantzoudis, Global Product Manager pour la chimie clinique. « Notre équipe en charge de la R&D possède une vaste expérience dans la conception d'électrodes à couches épaisses, nous sommes donc confiants quant à la robustesse du système dans les environnements de laboratoires et de points de soin. »

Nikhil Vazirani, MD chez Erba Mannheim, a ajouté : « Nous pensons que cela change la donne pour les laboratoires qui cherchent une solution de mesure des électrolytes rapide, de haute qualité, dans un format autonome et à un prix abordable. Car la solution offre en effet une précision et une rentabilité supérieures, nous intégrons déjà cette approche dans notre gamme d'analyseurs de chimie clinique entièrement automatiques pour offrir les mêmes mesures d'électrolytes hautes performances l'année prochaine. »

L'EC 90 sera lancé le 3 février à l'occasion du salon MEDLAB Middle East (Z4.B10, Hall 4). Pour plus de détails, rendez-vous sur https://electrolyte-analyser-ec90.erbamannheim.com/.

À propos d'Erba Mannheim :

Erba Mannheim est une société mondiale dont l'objectif est de fournir une automatisation des laboratoires, innovante, abordable et complète. Elle opère et fournit des produits de diagnostic clinique dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur Erba Mannheim, rendez-vous sur : www.erbamannheim.com.

