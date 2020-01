ClubSwan.com, une meilleure alternative à la banque





ClubSwan.com, le leader des solutions financières axées sur l'adhésion, a choisi d'étendre ses capacités bancaires alternatives innovantes aux principaux marchés mondiaux. À l'heure où les institutions financières traditionnelles luttent sans relâche pour trouver des moyens innovants et significatifs d'offrir de la valeur aux particuliers et aux entreprises, et que les actifs numériques et cryptomonnaies connaissent une croissance mondiale, ClubSwan.com continue d'évoluer pour satisfaire les efficiences et les exigences requises par ces nouveaux actifs et nos clients, et face auxquelles les banques traditionnelles n'ont encore pas de réponse.

Au lieu de cela, la fermeture des comptes bancaires, les transactions rejetées, les retards paralysants de réception des fonds par les clients (quand ils les reçoivent) sont tous monnaie courante avec les banques traditionnelles. Pour ajouter à ce dilemme, la disponibilité de solutions fiables où les clients peuvent être tranquilles, qu'il s'agisse d'actifs cryptographiques ou de devises traditionnelles était inexistante... jusqu'à aujourd'hui. Une meilleure alternative à la banque est désormais disponible dans le monde entier ; testée et éprouvée, elle a été conçue pour ceux qui exigent des solutions bancaires alternatives avancées, intuitives et innovantes pour les devises mondiales et les actifs cryptographiques.

ClubSwan.com est la solution bancaire alternative, innovante et disponible dans le monde entier, effectuant la liaison entre le monde de la monnaie traditionnelle et celui de la cryptomonnaie. Avec près de 1 milliard USD (1 000 000 000,00 USD) en liquidations crypto à fiat, ClubSwan a fourni les rampes d'accès et de sortie pour desservir à la fois le fiat et le crypto. Ce mode d'adhésion mondial permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions en toute transparence sans qu'aucun type de tokens doive être acheté pour faciliter les dépenses et l'utilisation. ClubSwan effectue une liaison naturelle entre la liquidité du fiat et du monde crypto, résolvant ainsi un problème récurrent pour les utilisateurs de cryptomonnaies. Avec des services lifestyle uniques, notamment pour les voyages en gros, des services bancaires alternatifs robustes, la possibilité de passer de crypto à fiat de manière transparente, et toute une gamme d'avantages réunis sur une seule plateforme, l'adhésion à ClubSwan perturbe l'industrie fintech et bancaire à l'échelle mondiale.

Les membres reçoivent une carte de débit acceptée dans le monde entier... dans les distributeurs, en magasin et en ligne. Livrée via DHL dans les jours suivant l'adhésion

Alimentez, gérez ou transférez facilement plusieurs devises instantanément ou presque

Profitez de voyages à prix réduit grâce à l'équipe de conciergerie 24 h/24 et 7 j/7, avec des remises substantielles sur les prix des principaux sites de voyage.

Commencez à effectuer des transactions presque immédiatement après l'activation de l'adhésion.

ClubSwan.com a également révolutionné l'expérience d'intégration en numérisant le processus KYC. Avec la conformité et une solide expérience utilisateur au coeur de ce programme d'adhésion, un nouveau client peut s'inscrire en seulement 5 minutes, les clients recevant instantanément trois comptes portefeuille multidevises (GBP, EUR et USD), et ayant la possibilité d'avoir jusqu'à sept portefeuilles cryptographiques (BTCH, BCH, ETH, LTC, et plus). Les clients peuvent envoyer des fonds dans le monde entier par virement bancaire ou à partir des portefeuilles cryptographiques.

Le programme d'adhésion à ClubSwan offre désormais une commission de 40 % pour toutes les personnes parrainées. Il est temps de découvrir une alternative vraiment meilleure aux opérations bancaires, et d'élever la vie.

Pour vous renseigner ou vous inscrire : https://clubswan.com/?rc=JVGOEJ23

À propos de ClubSwan :

ClubSwan est une organisation basée sur la technologie, qui associe ses adhésions lifestyle à une plateforme de services financiers réglementée par le Royaume-Uni. ClubSwan s'est associée à Nvayo Limited, une institution de services financiers, réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) basée au Royaume-Uni, autorisée à détenir des soldes, à effectuer des paiements et à émettre des cartes de paiement dans de multiples devises. Nvayo ne fournit aucun service cryptographique. Les services de cryptomonnaie ne sont actuellement réglementés ni par la FCA ni par aucun autre régulateur au Royaume-Uni. Vous devez savoir que le prix ou la valeur des actifs cryptographiques peut rapidement augmenter ou diminuer à tout moment. Le risque de perte lors des activités d'achat, de vente, de détention ou d'investissement dans des actifs cryptographiques peut être substantiel et vous pouvez perdre votre argent. Les actifs cryptographiques reçus dans le cadre de transactions de cryptomonnaie ne seront ni protégés (en vertu des Règlementations sur la monnaie électronique du Royaume-Uni de 2011) ni couverts par le Financial Services Compensation Scheme (Programme de compensation des services financiers). Nous ne faisons aucune déclaration quant au bien-fondé d'effectuer des transactions en cryptomonnaies. Nous ne pouvons garantir l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations utilisées dans le cadre de votre détention d'actifs cryptographiques ou d'exposition à ces derniers. ClubSwan propose des services et une assistance supplémentaires via son service client et sa plateforme technologique intégrant les transactions et les liquidations d'actifs/de devises numériques.

