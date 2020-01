uBreakiFix termine l'année 2019 avec 559 magasins et démarre la nouvelle année par sa distinction sur la liste Franchise 500®





ORLANDO, Floride, 27 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La franchise uBreakiFix leader en matière de réparation technologique a annoncé une croissance stable au quatrième trimestre 2019 avec un total de 14 nouveaux magasins. Cette augmentation au T4 porte la couverture totale de la marque à 559 magasins en Amérique du Nord.



Du 1er janvier au 31 décembre, uBreakiFix a ouvert 95 sites au total, avec une croissance notable au Texas avec 11 nouveaux magasins, en Ontario avec 8 magasins, et en Virginie et dans l'Illinois avec 6 magasins chacun. Le Texas reste l'un des États où la marque est la plus présente avec 50 magasins au total et se place en deuxième position derrière la Floride, son État d'origine, qui affiche 84 magasins uBreakiFix.

« 2019 s'est caractérisée par une croissance adaptée, réalisée avec les bonnes personnes : celles qui ont à coeur de renforcer le secteur tout en créant une expérience exceptionnelle pour les clients », a déclaré le PDG et co-fondateur d'uBreakiFix, Justin Wetherill. « Nous avons accueilli de nombreux franchisés passionnés au sein de notre système et aidé les propriétaires existants à étendre leur territoire. Nous avons également fait l'objet d'une acquisition par la société mondiale d'assistance technologique Asurion en août et nous avons hâte de voir l'impact de la combinaison de nos forces en 2020, à mesure que nous amplifierons la croissance de notre franchise, augmenterons le soutien aux entreprises et renforcerons l'expérience client. »

uBreakiFix prévoit d'accélérer cette dynamique en 2020 avec le projet d'ouverture de 35 magasins au premier trimestre. Janvier démarre fort avec un magasin déjà ouvert et la distinction de la société sur la liste annuelle Franchise 500® du magazine Entrepreneur. uBreakiFix se hisse à la 21e place de la liste 2020 du magazine grâce à ses performances remarquables en matière de croissance d'agences, de stabilité et de solidité financières et d'image de marque.

« Nous sommes honorés de figurer à la 21e place de la liste Franchise 500® de cette année », a déclaré M. Wetherill. « Cette distinction prend en compte plusieurs facteurs, mais je suis fermement convaincu que l'on peut les résumer à une seule chose : bien agir envers nos clients, nos franchisés et nos collaborateurs. Donner la priorité aux personnes est la première étape dans la création d'une marque à laquelle les gens veulent participer. »

uBreakiFix est reconnue pour sa capacité à réparer tout ce qui a un bouton d'alimentation. À ce jour, la marque a réparé plus de 7,4 millions d'appareils, parmi lesquels des téléphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeu et tout ce qui existe entre ces catégories. En sa qualité de prestataire de services agréé Samsung et Google, uBreakiFix est à la tête du secteur en matière de partenariats stratégiques et assure aux clients de Samsung Galaxy et Google Pixel un service de réparation le jour même, soutenu par le fabricant.

uBreakiFix a été créée en 2009 par Justin Wetherill et David Reiff, qui ont associé leurs compétences avec celles d'Eddie Trujillo pour proposer une option de réparation technologique tangible, rapide et abordable, accompagnée d'un service client inégalé. En comblant une brèche du marché des réparations, la société a connu une croissance organique depuis un seul magasin en Floride jusqu'à une franchise internationale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site ubreakifix.com

À propos d'uBreakiFix

Créée en 2009, uBreakiFix est spécialisée dans la réparation des petits appareils électroniques, allant des smartphones aux consoles de jeu, en passant par les tablettes, les ordinateurs et tous les équipements existants entre ces catégories. Les écrans fendus, les soucis de logiciels ou de caméra, ainsi que la plupart des problèmes peuvent être réparés en se rendant dans l'un des magasins uBreakiFix aux États-Unis et au Canada. Depuis 2016, uBreakiFix est le réparateur exclusif en magasin, sans rendez-vous, des clients Google Pixel. En 2018, uBreakiFix est devenue prestataire de services agréé Samsung Care et offre une assistance le jour même en direct aux clients Samsung Galaxy dans tous les États-Unis. En 2019, uBreakiFix a rejoint la famille Asurion et opère à présent en tant que filiale de la société d'assistance technologique tout en conservant la marque uBreakiFix, sa direction et son modèle de franchise. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site ubreakifix.com.

Pour tout complément d'informations, veuillez contacter :

Molly White

(404) 510-0491

molly@seesparkgo.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6af0b8fd-1573-4c82-a949-5b5d8816e424

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 03:25 et diffusé par :