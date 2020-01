Emmanuel Coulon nommé directeur de la technologie d'OANDA





LONDRES, 27 janvier 2020 /CNW/ - Chef de file mondial des services de négociation d'actifs multiples en ligne, de données et d'analyses des devises, OANDA a le plaisir d'annoncer la nomination d'Emmanuel Coulon au poste de directeur de la technologie. Il sera chargé de mener la stratégie technologique globale de la société et de jouer un rôle moteur en matière de technologie dans tous les domaines de l'entreprise.

Fort d'une carrière s'étendant sur près de trois décennies, Coulon a collaboré durant des années avec plusieurs grandes entreprises de services financiers et technologiques. Il intègre OANDA après avoir assumé les fonctions de responsable mondial de la technologie pour ADSS et travaillé pour des entreprises de premier plan comme ICAP, Grupo CIMD et Effix Systems / Reuters.

Gavin Bambury, le chef de la direction d'OANDA, a déclaré : « Avec près de 30 ans d'expérience, Emmanuel conjugue une expertise technique très poussée avec une connaissance approfondie du secteur de la négociation électronique, qui seront essentielles à notre réussite dans la mesure où nous cherchons de nouvelles façons de tirer parti de notre technologie et d'assurer notre croissance future. Je suis absolument ravi de l'accueillir en tant que nouveau directeur de la technologie. »

Coulon a, pour sa part, déclaré : « Fondamentalement une société spécialisée en technologie financière, OANDA est de longue date portée par une culture de l'innovation et de l'excellence technique. C'est pourquoi je suis enchanté d'intégrer une équipe aussi dynamique et j'ai hâte de renforcer nos solutions technologiques. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première société à partager gratuitement des données de taux de change sur Internet, créant une plateforme de négociation de devises pionnière du développement de la négociation de devises sur Internet cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le cabinet fournit des services de négociation en ligne d'actifs multiples, de données et d'analyses des devises aux particuliers et aux entreprises, et fait preuve d'une expertise incomparable en matière de change. Disposant d'entités réglementées dans six des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA continue de se consacrer à la transformation de l'activité de change de devises. Pour en savoir plus, visitez oanda.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou YouTube.

