Crowe Global fait état de huit années consécutives de croissance





NEW YORK, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Crowe Global (Crowe) enregistre huit années exceptionnelles de croissance continue. Le huitième plus grand réseau dans le monde pour l'audit, la fiscalité et le conseil a fait part de recettes de 4,4 milliards USD en 2019, représentant une augmentation de 3,5 % (impact exclu des taux de change).

Les résultats confirment la force constante du réseau sur le marché mondial. Des performances régionales remarquables proviennent d'Amérique latine avec une croissance de 13 %, d'Afrique avec 12 %, d'Amérique du Nord avec 8 % et d'Europe avec 6 %. Ces résultats sont soutenus par les chiffres impressionnants de croissance des pays, notamment l'Inde (28 %), le Canada (14 %), les Pays-Bas (12 %) et l'Indonésie (75 %).

La demande constante des clients pour une acquisition de talents mondiaux a fourni au réseau de nouvelles occasions de croissance en relation avec la mobilité internationale. Au cours des douze derniers mois, Crowe a augmenté de 10 % ses recettes provenant du conseil fiscal, a développé ses solutions technologiques et a étendu sa pratique de conseil en ressources humaines sur de nouveaux terrains. Les recettes provenant des audits ont également prospéré, preuve de la capacité de Crowe à répondre aux changements dans les réglementations et aux évolutions dans les besoins des clients.

David Mellor , directeur général de Crowe Global , a fait ce commentaire :

« Je suis très heureux que nous ayons continué à accomplir notre croissance au cours des douze derniers mois. La volatilité des taux d'échanges de devises étrangères et la conjoncture économique instable dans plusieurs régions ont eu pour conséquence un environnement complexe d'échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Chez Crowe, nous nous attachons à ce que nos clients, notre personnel et nos communautés bénéficient de valeur par le biais de la collaboration, du leadership et de l'agilité ; ce sont ces priorités qui permettent au réseau de naviguer dans ce paysage incertain.

Parallèlement à ces accomplissements financiers, je suis particulièrement heureux que nos firmes aient obtenu une consécration avec des récompenses comme le Best Tax Provider (Royaume-Uni) lors des Expatriate Management & Mobility Awards et le Best Tax and Audit Provider (Émirats arabes unis) lors des Global Banking and Finance Awards. En Amérique latine et en Amérique du Nord, Crowe a été nommé pour figurer sur la liste des Meilleurs lieux de travail dans les entreprises Fortune 100 ? Meilleures entreprises où il fait bon travailler. Ces succès constituent une reconnaissance de nos 42 000 personnes, déterminées à fournir un service d'excellence et à aider nos clients à prendre des décisions judicieuses. »

