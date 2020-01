Henley & Partners discute des fonds souverains à Davos





LONDRES, 27 janvier 2020 /PRNewswire /- - Henley & Partners eu le plaisir de participer à une table ronde lors du Forum économique mondial qui se déroule cette semaine à Davos, au cours de laquelle l'innovation entre l'individu et l'État souverain, ainsi que les avantages pouvant découler des programmes de migration par l'investissement ont été examinés.

Le Dr Christian H. Kaelin président de Henley & Partners, s'est appuyé sur le concept de fonds souverains, qu'il a introduit l'an dernier à Davos. Le concept a impliqué de façon constructive divers publics au cours des 12 derniers mois, et le Dr Kaelin a déclaré : « Nous sommes constamment en contact avec des États souverains ? plus de 30 pays ont reconnu le potentiel des fonds souverains. Les fonds souverains représentent les deux faces de la même pièce. Les États offrent une mobilité et une sécurité mondiales renforcées, avec des investisseurs achetant littéralement leur "droit à résider dans un pays", en y injectant des capitaux sans dette qui créent une valeur souveraine et sociétale. »

En outre, le Dr Kaelin a souligné l'importance des avancées technologiques qui peuvent aider à garantir le respect de deux exigences essentielles dans la réussite des programmes de migration par l'investissement : l'intégrité et l'approbation du public. « C'est grâce à l'application intelligente de nouvelles technologies que les États souverains peuvent se protéger eux-mêmes et leurs citoyens », a confirmé le Dr Kaelin. « L'intégrité des données ? qu'il s'agisse de celles en lien à la citoyenneté, à la santé ou aux données personnelles ? est extrêmement importante pour les individus. Il est impératif que les contrats entre les États-nations et les citoyens soient conclus en toute confiance. »

Lors de la table ronde à Davos, le Dr Kaelin a conclu : « Il ne fait aucun doute que le lien entre l'État souverain et les citoyens est en train de changer. Les États souverains font face à une forte concurrence pour attirer les talents et les capitaux et se mettent sur le marché de manière proactive. Les fonds souverains seront très bientôt la nouvelle norme. »

