Le Conseil danois des médicaments accorde une approbation en faveur de la protéine Respreeza de CSL Behring en tant que traitement standard pour les patients souffrant de graves déficits en alpha-1 antitrypsine

HATTERSHEIM AM MAIN, Allemagne, 26 janvier 2020 /PRNewswire/ -- CSL Behring, leader mondial dans le domaine biothérapeutique, a annoncé aujourd'hui que le Conseil danois des médicaments a publié sa décision finale, approuvant la thérapie par Alpha-1 antitrypsine (AAT) humaine et Respreeza® en tant que traitement standard pour ralentir la progression de l'emphysème résultant d'un déficit en alpha-1 antitrypsine (DAAT). CSL Behring peut désormais fournir ce traitement aux patients basés au Danemark avec effet immédiat.

Respreeza® est une protéine alpha-1 hautement purifiée, dérivée du plasma humain et indiquée dans le traitement des patients souffrant de déficit en alpha-1 antitrypsine (DAAT). Il s'agit du seul traitement par protéinase alpha-1 dont on a prouvé, lors d'un essai contrôlé randomisé, qu'il modifiait la maladie en réduisant considérablement la perte de tissus pulmonaires, ralentissant ainsi la progression de l'emphysème résultant d'un déficit en alpha-1 antitrypsine.

Le DAAT est un trouble héréditaire marqué par l'absence de la protéine alpha-1 antitrypsine, dont la principale fonction est de protéger les poumons contre l'inflammation. Respreeza® remplace la protéine qui manque à ces patients et élève les niveaux d'alpha-1 antitrypsine 1 dans leur sang, ce qui peut aider à protéger les poumons des dommages dus à l'inflammation.

Le Conseil danois des médicaments estime que cette décision pourrait bénéficier à jusqu'à 80 patients basés au Danemark qui, à l'heure actuelle, sont admissibles à un traitement par thérapie AAT.

Claus Astradsson, Chairman de « Alfa-1 Danmark », l'association danoise des patients alpha-1, a déclaré: « Tout d'abord, notre qualité de vie sera nettement améliorée. Cela nous offrira une vie plus proche de la normalité, en supprimant ou ralentissant la perte de capacité pulmonaire et d'exercice et en nous permettant de vivre une vie sans peur. Nous serons en mesure de voir nos enfants et petits-enfants grandir et nous aurons la possibilité de voyager, car nous pouvons apprendre à administrer l'injection intraveineuse nous-mêmes. Cela signifie également que nous avons une réelle opportunité de rester employés jusqu'à la retraite. »

Johanna Haapkylae MD, Head of Respiratory, CSL Behring Nordic, a déclaré : « C'est un très grand jour pour les patients et leurs familles. Nous sommes très heureux d'avoir été en mesure de fournir des preuves appuyant la décision de mettre Respreeza® à la disposition des patients basés au Danemark. Cela souligne notre engagement continu à tenir notre promesse aux patients atteints de maladies mortelles. »

À propos du déficit en alpha-1 antitrypsine

Le déficit en alpha-1 antitrypsine est une maladie héréditaire qui peut entraîner de graves maladies pulmonaires chez l'adulte et hépatiques à n'importe quel âge, ainsi que d'autres manifestations moins connues telles que la panniculite, une maladie de la peau. Le DAAT est le facteur de risque génétique le plus connu pour l'emphysème. De faibles niveaux ou l'absence de la protéine protectrice alpha-1 antitrypsine, produite par le foie, caractérisent le DAAT.

À propos de CSL Behring

CSL Behring est un leader mondial dans le domaine biothérapeutique motivé par sa promesse de sauver des vies. Axés sur le fait de répondre aux besoins des patients en utilisant les dernières technologies, nous développons et fournissons des thérapies innovantes qui sont utilisées pour traiter les troubles de la coagulation, les déficits immunitaires primitifs, l'angioedème héréditaire, les maladies respiratoires et les troubles neurologiques. Les produits de la société sont également utilisés dans la chirurgie cardiaque, le traitement des brûlures et pour prévenir la maladie hémolytique du nouveau-né.

CSL Behring exploite l'un des plus grands réseaux de collecte de plasma au monde, CSL Plasma. La société mère, CSL Limited (ASX : CSL) (USOTC : CSLLY), dont le siège social est situé à Melbourne, en Australie, emploie plus de 25 000 personnes, et fournit ses traitements vitaux à des personnes dans plus de 70 pays. Pour des histoires inspirantes sur la promesse de la biotechnologie, rendez-vous sur VitaCSLBehring.com/vita et suivez-nous sur Twitter.com/CSLBehring.

