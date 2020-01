/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la Place des Arts/





QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, convient les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce importante sera faite concernant la Place des Arts de Montréal.

Date : 26 janvier 2020



Heure : 10 h



Lieu : Place des Arts

Salon urbain

1600, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 0S1

