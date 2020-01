Déclaration de la ministre de la Santé concernant le premier cas présumé confirmé du nouveau coronavirus au Canada lié à un voyage





OTTAWA, le 25 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu a fait la déclaration suivante :

« La province de l'Ontario a informé l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) plus tôt cet après-midi qu'elle avait un cas présumé confirmé du nouveau coronavirus (nCoV-2019) lié à un voyage. La personne, qui revenait récemment d'un voyage à Wuhan, en Chine, a été placée en isolement et est soignée à l'hôpital. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour prévenir la propagation de l'infection. Il s'agit du premier cas au Canada, en attendant la confirmation du résultat par le Laboratoire national de microbiologie de l'ASPC à Winnipeg.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec des partenaires internationaux, depuis que la Chine a signalé les premiers cas de nCoV-2019. Nous sommes ainsi prêts à limiter la propagation de ce virus au Canada. Les hôpitaux canadiens disposent de solides systèmes et procédures de lutte contre les infections qui permettent de limiter la propagation des infections et de protéger les travailleurs de la santé.

Les mesures pour atténuer le risque d'introduction et de propagation au Canada de maladies comme le nouveau coronavirus sont en place, y compris des messages diffusés sur les écrans d'arrivée aux aéroports internationaux de Toronto, Montréal et Vancouver pour rappeler aux voyageurs d'informer un agent des services frontaliers s'ils ressentent des symptômes s'apparentant à ceux de la grippe. Une question de dépistage dans les kiosques électroniques utilisés par les voyageurs qui arrivent de l'étranger a aussi été ajoutée.

Bien que le risque d'une éclosion du nouveau coronavirus au Canada reste faible, j'invite les Canadiens à informer leur professionnel de la santé s'ils ont voyagé dans la région touchée de la Chine, et développent des symptômes grippaux. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le nouveau coronavirus 2019 en ligne à l'adresse Canada.ca/coronavirus. »

L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2020 à 20:33 et diffusé par :