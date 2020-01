Héroux-Devtek félicite Boeing pour le premier vol du 777X





LONGUEUIL, QC, le 25 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) félicite Boeing pour le premier vol réussi de son nouvel avion 777X.

Héroux-Devtek a été sélectionné, en 2013, pour fournir des systèmes complets de trains d'atterrissage pour les appareils Boeing 777 et 777X, y compris les trains d'atterrissage principaux et avant, ainsi que la contrefiche longitudinale du train avant.

« L'équipe d'Héroux-Devtek est fière d'avoir contribué au programme du 777X et félicite Boeing pour ce premier vol réussi. Nous demeurons engagés à leur fournir des produits de haute qualité et entendons continuer de les appuyer dans d'autres programmes ! » a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Le 777X est la toute dernière famille d'avions à fuselage large qui s'appuie sur le 777, modèle apprécié des passagers et leader du marché. En novembre 2013, Boeing Commercial Airplanes a lancé l'avion au salon aéronautique de Dubaï avec 259 commandes et la prise d'engagements par quatre clients. La production du 777X a débuté en 2017 et la première livraison est prévue pour 2021.

Héroux-Devtek est également un fournisseur exclusif de trains d'atterrissage, de pièces de rechange et de services après-vente pour Boeing pour un large éventail de programmes commerciaux et de défense.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

He?roux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spe?cialise dans la conception, le de?veloppement, la fabrication, la re?paration, l'entretien et la re?vision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et e?lectrome?caniques, de vis a? rotule sur mesure et de composantes critiques destine?s au marche? de l'ae?rospatiale. La Socie?te? est la troisie?me plus importante entreprise de trains d'atterrissage a? l'e?chelle mondiale au service des secteurs commercial et de la de?fense. La Socie?te? re?alise environ 90 % de ses ventes a? l'exte?rieur du Canada, dont environ 50 % aux E?tats- Unis. Le sie?ge social de la Socie?te? est situe? a? Longueuil, au Que?bec, et posse?de des installations au Canada, aux E?tats-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

SOURCE Héroux-Devtek Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2020 à 17:13 et diffusé par :