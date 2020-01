Mélange de précipitations à venir - Le Ministère est prêt à intervenir





QUÉBEC, le 25 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Des avertissements météorologiques sont actuellement en vigueur dans plusieurs régions du Québec. Selon les prévisions, un mélange de précipitations, sous forme de pluie verglaçante, de neige ou même de pluie à certains endroits, auquel s'ajouteront de forts vents, touchera plusieurs régions du Québec à compter de samedi soir jusqu'à lundi, selon les secteurs. Ces conditions pourraient affecter les déplacements sur plusieurs des principaux axes routiers de la province.

Le ministère des Transports assurera les opérations d'entretien requises afin de limiter les conséquences des conditions hivernales sur les déplacements.

Tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin d'appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires. Par la suite, le Ministère mettra en oeuvre les moyens appropriés pour que la chaussée soit dégagée le plus rapidement possible. Ainsi, les opérations d'entretien du réseau routier seront adaptées en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.

Par ailleurs, une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée. Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières hivernales. De plus, les automobilistes devraient s'informer des conditions de la route sur les différentes plates-formes du Québec 511 (Web, application mobile et téléphone) et planifier leurs déplacements en conséquence. Ils peuvent également signaler au Ministère toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.

Quelques conseils aux usagers :

Allumez vos phares et soyez visibles.

Déneigez entièrement votre voiture en faisant un tour complet des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation.

Assurez-vous que votre voiture est bien préparée à affronter les rigueurs de la saison froide, par exemple en ayant un niveau d'antigel de liquide de lave-glace suffisant.

Faites preuve de patience en présence des véhicules d'entretien hivernal : ces mastodontes comportent des angles morts dont il faut se méfier!

Faits saillants

Le Ministère est responsable de l'entretien de plus de 32?000 kilomètres de routes.

Cet hiver, le Ministère investira quelque 330 millions de dollars pour effectuer les opérations d'entretien hivernal.

Au total, plus de 1?600 camions sont affectés à l'entretien hivernal du réseau du Ministère.

Chaque hiver, le Ministère utilise environ 800?000 tonnes de sel et 1?100?000 tonnes d'abrasifs afin d'assurer des déplacements sécuritaires.

