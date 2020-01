Faguy & Co. et Morganti & Co., P.C annoncent une action collective en responsabilité civile et en valeurs mobilières contre The Stars Group Inc. (anciennement « Amaya ») a été autorisée à des fins de règlement par la Cour supérieure du Québec.





Les cabinets d'avocats Faguy & Co. et Morganti & Co., P.C. annoncent qu'en date du 21 janvier 2020, l'honorable juge Suzanne Courchesne de la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective en responsabilité civile et en valeurs mobilières pour fins de règlement contre The Stars Group Inc. («TSGI») dans le dossier no 500-06-000785-168.

Une proposition de règlement au montant de 30, 000,000$ CDN sera soumise à l'approbation de la Cour Supérieure en date du 7 avril 2020, au Palais de Justice de Montréal. De plus amples détails sont disponibles sur le lien ci-dessous.

L'action collective est intentée au nom de toute personne et entité, à l'exclusion de certaines personnes liées aux défendeurs, ayant acquis des valeurs mobilières de THE STARS GROUP INC. entre le 31 mars 2014 et le 22 mars 2016 (la «période de l'action collective») et qui détenait toutes ou certaines de ces valeurs mobilières au-delà du 22 mars 2016. Vous êtes membre de l'action collective si vous remplissez cette description.

L'action collective allègue que TSGI a fait de fausses déclarations et a omis des faits importants dans les documents et déclarations publics de TSGI concernant ses pratiques commerciales. Il est allégué que lorsque ces fausses déclarations et ces omissions de faits ont été publiquement corrigées, les valeurs mobilières de TSGI ont considérablement perdu de leur valeur, causant ainsi préjudice aux membres du groupe. Les parties se sont entendues sur un règlement proposé sans admission de responsabilité des défendeurs. En effet, les défendeurs ont nié et continuent de nier toute allégation de faute formulée par le demandeur dans cette action collective.

Les détails de l'autorisation de l'action collective, y compris le processus permettant aux membres du groupe de s'exclure de l'action collective et du règlement proposé avant le 25 mars 2020, sont disponibles en consultant le lien ci-dessous.

Les jugements de la Cour supérieure du Québec et d'autres informations en anglais et en français sont disponibles sur le site Internet des avocats du groupe à http://faguyco.com/portfolio/amaya-class-action/ ainsi que sur le Registre des actions collectives.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2020 à 07:05 et diffusé par :