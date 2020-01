/R E P R I S E -- Avis aux médias - 3e édition du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ)/





MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Sommet annonce la tenue de sa 3e édition qui portera sur des enjeux de la communauté noire, tels que : la culture, l'économie, l'éducation et le profilage racial. Plusieurs acteurs du monde politique, des arts, des affaires, et autres militants de droits humains, notamment M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Mme Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et plusieurs autres prendront part aux principaux panels. La discussion sera également ouverte au public.

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à l'événement. Les organisateurs et intervenants seront disponibles pour répondre à vos questions à partir de midi.

DATE : Samedi 25 janvier 2020

HEURE : 8h00 - 17h00. Les représentants des médias sont invités à se présenter dès 9h30.

LIEU : Pavillon Jean Coutu (UdeM)

2940 chemin polytechnique,

Montréal, Québec

Note à l'attention des rédacteurs:

Des photos et biographies des intervenants se trouvent sur https://www.facebook.com/SDESJ16/ et pour plus de renseignements sur le sommet, visitez le site http://sdesj.org/

