Première mondiale | GoMore dévoile un coach IA révolutionnaire pour le contrôle de poids avec XTERRA de Dyaco

MUNICH, 25 janvier 2020 /PRNewswire/ -- GoMore présentera son système de pointe AI Coach avec XTERRA, du groupe Dyaco lors du salon ISPO Munich, qui se tiendra au parc des expositions Messe München en Allemagne, du 26 au janvier 2020.

Grâce au système AI Coach de GoMore qui est au coeur de l'intelligence de XTERRA, les consommateurs se voient proposer des programmes d'entraînement sur mesure. En combinant données physiologiques et méthode basée sur l'apprentissage alimentaire pour créer des modèles d'endurance personnalisés pour chaque individu, AI Coach de GoMore oriente ses utilisateurs en fonction des objectifs de perte de poids qu'ils se sont fixés. Coach privé disponible en permanence, AI Coach fournira un programme personnalisé en calculant diverses variables d'entraînement, telles que l'intensité, la durée et la fréquence de l'exercice, et les temps de repos. Les performances et le nombre de calories brûlées des pratiquants s'en trouvent optimisés, et la perte de poids gagne en efficacité.

Grâce à l'intégration d'AI Coach de GoMore aux équipements de fitness XTERRA, les utilisateurs peuvent s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie en contrôlant en temps réel leurs données physiologiques : ce qu'il leur reste d'endurance et les effets d'un entraînement aérobie/anaérobie. Le système AI Coach peut également modifier l'inclinaison et la vitesse des tapis de course XTERRA automatiquement en fonction des séances d'entraînement qu'il suggère. En outre, les utilisateurs peuvent paramétrer et vérifier sur leurs mobiles tous les calendriers de séance pour obtenir à tout moment une vision globale de leurs progrès.

« AI Coach de GoMore réagit comme un véritable préparateur physique. Au lieu des estimations physiologiques habituelles, nous avons mis au point notre propre modèle d'endurance pour classer les capacités des utilisateurs et optimiser chaque séance d'entraînement en contrôlant la fatigue à long terme », explique Hsin-Fu Kuo, PDG de GoMore.

Le modèle d'endurance repose sur la technologie brevetée de l'algorithme d'endurance, qui était au départ un projet expérimental auquel avaient participé GoMore et une équipe de chercheurs de classe mondiale à East Tennessee State University. Après trois ans sur le projet, les résultats de GoMore ont été validés par la présentation de deux publications lors de la conférence de l'American College of Sports Medicine. Basé sur les sciences du sport et la physiologie de l'exercice, le modèle d'endurance mesure la réponse physiologique en cours d'entraînement et génère ensuite un modèle d'endurance personnalisé qui permet à AI Coach de GoMore de calculer les réserves d'endurance des utilisateurs en temps réel.

Venez découvrir cette technologie d'avant-garde sur le stand XTERRA de Dyaco, nº 218 dans le hall A6 du salon ISPO Munich. Une démonstration d'IA de GoMore aura lieu pour présenter cette solution complète du nouvel âge de l'entraînement.

