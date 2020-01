HCL Technologies rend hommage à des leaders mondiaux de l'humanitaire à l'occasion du Forum économique mondial 2020 à Davos





HCL Technologies (HCL), une société mondiale de technologie de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses prix Wave Maker Awards 2020 qui rendent hommage à des leaders de l'humanitaire du monde entier. La cérémonie de remise des prix, qui s'est tenue au Pavillon HCL à Davos, a célébré des organisations et des particuliers passionnément engagés envers des causes nobles telles que la diversité et l'inclusion, l'éducation et l'élévation de la communauté, l'environnement et la durabilité, et la technologie du changement. Un invité spécial à l'évènement était la légende australienne du cricket Glenn McGrath, également fondateur de la McGrath Foundation, qui apporte un soutien aux femmes australiennes diagnostiquées avec un cancer du sein et leurs familles.

Les lauréats des prix étaient les suivants ; Lois Auta, fondatrice et directrice exécutive de la Cedar Seed Foundation, qui aide les personnes handicapées à participer à tous les aspects de la vie ; Chido Govera, fondatrice et directrice de The Future of Hope Foundation (TFoHF), qui soutient des membres marginaux et vulnérables de la société par le biais d'initiatives d'entrepreneuriat et de développement personnel ; Mariana Luz, PDG de la Maria Cecilia Souto Vidigal Foundation, qui préconise des opportunités de développement et d'éducation pour les enfants du Brésil ; Martin Burt, fondateur et PDG de Fundación Paraguaya, une entreprise sociale dont la mission est de réduire la pauvreté et le chômage dans le monde ; Lauren Woodman, présidente-directrice générale de NetHope, qui permet aux organisations engagées de changer le monde grâce au pouvoir de la technologie ; Njideka U. Harry, présidente-directrice générale de la Youth for Technology Foundation, une fondation internationale de technologie de l'éducation à but non lucratif ; Asha de Vos, fondatrice et directrice exécutive d'Oceanswell, qui oeuvre pour améliorer la santé des océans du monde par le biais de la recherche et de la promotion de la conservation marine ; Kerstin Forsberg, fondatrice et directrice de Planeta Océano, qui oeuvre pour conserver et réhabiliter les environnements littoraux et marins ; et Caroline Casey, fondatrice et directrice de The Valuable 500, un mouvement mondial qui met le handicap à l'ordre du jour des chefs d'entreprise.

Dans l'optique des valeurs de HCL, chaque lauréat des prix a été évalué et choisi en fonction de l'influence positive et de la manière unique avec laquelle il a transformé sa communauté au cours de l'année passée. Les lauréats ont été également félicités pour avoir fait preuve d'esprit d'entreprise dans leurs initiatives.

« HCL a pour mission de développer un monde meilleur pour l'avenir et de faire progresser les façons dont les organisations mobilisent l'innovation pour améliorer les vies et les expériences des citoyens du monde », a déclaré C. Vijayakumar, président-directeur général de HCL Technologies. « La meilleure façon d'atteindre cet objectif est de forger des relations et des partenariats durables entre des organisations partageant la même vision et des leaders mondiaux visionnaires. Les personnes reconnues par nos prix Wave Maker Awards sont des exemples fantastiques de l'impact positif qu'exercent les leaders de l'humanitaire sur la réalisation du changement requis dans le monde, et c'est un grand honneur pour nous de reconnaître leurs réalisations. »

Les prix s'inscrivent dans la ligne des efforts philanthropiques antérieurs de HCL et de son engagement envers sa conviction profonde qui est de changer la vie des gens de manière positive. Les prix reflètent également le thème central des programmes de HCL au FEM, qui explorent la façon dont les chefs d'entreprise peuvent appuyer les initiatives mondiales, régionales et nationales qui génèrent des impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs pour tous. La plateforme d'écosystèmes 2030 de HCL facilite des discussions entre des innovateurs de premier plan et des futurs leaders autour de la convergence de l'innovation, de l'ingéniosité humaine et de la réflexion critique pour créer des modèles d'entreprise inclusifs et durables.

