Communiqué En Bref du 24 janvier : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine

17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou...

Lors de son assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre de son 76e congrès qui a rassemblé plus d'un millier de participants, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a élu M. Sébastien Marcoux à titre de...