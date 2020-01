Keystone Environmental remporte le Prix "ECO Impact" dans la catégorie Top Employeur





ECO Canada a célébré les accomplissements des professionnels de l'environnement au Canada à l'occasion de la troisième édition des récompenses "ECO Impact", qui a eu lieu le 23 janvier 2020. Cette année, les lauréats ont été récompensés devant plus de 130 acteurs de l'industrie environnementale nationale. Les Lauréats des Prix "ECO Impact" 2019 sont :

Spécialiste de l'environnement en formation (EPt) de l'année ? Laura Corbeil

Spécialiste de l'environnement (EP) de l'année ? Tracey Chala

Auditeur (EP) de l'année ? Evan Baker

Top Employeur de l'année ? Keystone Environmental

Les Prix ECO Impact servent de tribune pour présenter le travail des membres certifiés qui démontrent leur leadership, leur engagement dans le domaine et leur dévouement à l'amélioration continue dans le secteur de l'environnement. Cette année, ECO Canada a été subjugué par le niveau et la qualité élevés des nominations dans ces quatre catégories, illustrant les talents existants au sein de la main-d'oeuvre environnementale canadienne.

ECO Canada est le représentant du secteur canadien de l'environnement. Son objectif est de promouvoir et favoriser une croissance économique responsable et durable au sein du secteur, tout en assurant que la protection de l'environnement et les meilleures pratiques environnementales constituent une priorité. L'organisation, qui certifie et forme des professionnels de l'environnement depuis plus de 25 ans, compte plus de 3 000 membres et ses Prix "ECO Impact" servent de tribune pour présenter le travail des membres certifiés.

« Chez ECO Canada, nous avons pour objectif de créer la main-d'oeuvre environnementale la plus performante au monde. L'environnement est très présent dans notre conscience collective. Il touche presque tous les aspects de nos vies, depuis l'industrie jusqu'à la responsabilité des marques. Du fait de cette orientation culturelle pour de meilleurs standards et une responsabilité en matière d'environnement, les emplois dans ce domaine sont en augmentation. C'est là que notre historique et notre expertise chez ECO Canada s'avèrent inégalés. Je tiens à remercier tous les nominés pour leur participation aux Prix de cette année et à féliciter tous les lauréats pour leur travail et leur engagement exceptionnels », a déclaré Kevin Nilsen, PDG d'ECO Canada.

Pour en savoir plus sur les Prix ECO Impact, veuillez consulter le site ecoimpact.ca.

À propos d'ECO Canada :

ECO Canada est le représentant du secteur canadien de l'environnement. De la création d'emplois au financement des salaires, en passant par la formation et les études sur le marché du travail, nous sommes là pour soutenir les professionnels de l'environnement tout au long de leur carrière. Notre objectif est de promouvoir et favoriser une croissance économique responsable et durable au sein de ce secteur, tout en assurant que la protection de l'environnement et les meilleures pratiques environnementales constituent une priorité. Au cours des 25 dernières années nous avons mis en place des partenariats académiques, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d'emploi dans le domaine de l'environnement ; nous contribuons également à répondre aux besoins du marché du travail.

