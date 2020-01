Invesco Canada annonce la réduction de ses honoraires de gestion et de conseil pour certains de ses fonds communs de placement





TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle apporte des changements à certains fonds communs de placement d'Invesco Canada afin de simplifier et de rationaliser son offre de produits à honoraires pour les épargnants et les conseillers, et qu'elle réduit les honoraires de gestion et de conseil de certaines séries à honoraires pour les épargnants.

Réduction des honoraires

Invesco réduit les honoraires de gestion et de conseil (HGC) de certaines séries à honoraires à compter du 27 mars 2020, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du fonds Série HGC actuels Nouveaux HGC Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco F 0,75 % 0,65 % Portefeuille équilibré Invesco F 0,69 % 0,59 % Catégorie canadienne Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco F 0,50 % 0,45 % Fonds Destinée canadienne Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds canadien Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie occasions canadiennes Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds d'occasions canadiennes Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie canadienne dividendes plus Invesco F 0,85 % 0,70 % Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco F 0,85 % 0,70 % Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds de petites sociétés canadiennes Invesco F 1,00 % 0,85 % Portefeuille prudent Invesco F 0,62 % 0,52 % Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco F 0,85 % 0,70 % Catégorie rendement diversifié Invesco F, F6, F8 0,85 % 0,70 % Catégorie marchés émergents Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie énergie Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie croissance européenne Invesco F, F6 1,00 % 0,85 % Fonds Europlus Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds de revenu à taux variable Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie mondiale équilibrée Invesco F, FH, F4, F6 0,85 % 0,70 % Fonds mondial équilibré Invesco F 0,85 % 0,70 % Fonds d'obligations mondiales Invesco F 0,65 % 0,55 % Fonds de sociétés mondiales Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie sociétés diversifiées mondiales Invesco F, FH 1,00 % 0,85 % Fonds de sociétés diversifiées mondiales Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds de revenu diversifié mondial Invesco F 0,80 % 0,65 % Catégorie mondiale dividendes Invesco F, FH, F4, F6 0,85 % 0,70 % Fonds mondial de revenu de dividendes Invesco F 0,85 % 0,70 % Catégorie Destinée mondiale Invesco F, FH 1,00 % 0,85 % Fonds Destinée mondiale Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie croissance mondiale Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Invesco F 0,75 % 0,65 % Fonds mondial de revenu mensuel Invesco F 0,80 % 0,65 % Fonds immobilier mondial Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie petites sociétés mondiales Invesco F 1,00 % 0,85 % Portefeuille de croissance Invesco F 0,71 % 0,61 % Portefeuille de croissance élevée Invesco F 0,73 % 0,63 % Fonds de croissance du revenu Invesco F 0,85 % 0,70 % Fonds Indo-Pacifique Invesco F 1,00 % 0,85 % Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco F, F4, F6 0,75 % 0,65 % Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco F, F4, F6 0,75 % 0,65 % Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco F 0,75 % 0,65 % Catégorie internationale des sociétés Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds international des sociétés Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie croissance internationale Invesco F, FH 1,00 % 0,85 % Fonds de croissance international Invesco F 1,00 % 0,85 % Portefeuille modéré Invesco F 0,66 % 0,56 % Fonds de ressources Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds équilibré Sélect Invesco F 0,85 % 0,70 % Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco F 1,00 % 0,85 % Fonds de rendement stratégique Invesco F, F4, F6 0,75 % 0,65 % Catégorie sociétés américaines Invesco F, FH 1,00 % 0,85 % Fonds de sociétés américaines Invesco F 1,00 % 0,85 % Catégorie petites sociétés américaines Invesco F 1,00 % 0,85 %

Les ratios de frais de gestion (RFG) sont calculés et publiés deux fois par an. Les RFG sont basés sur les frais appliqués pendant la période de calcul précédente. Les RFG officiels publiés refléteront pleinement les changements apportés aux HGC après qu'un minimum d'une année complète se sera écoulé après la date de leur entrée en vigueur.

Changement de désignation de séries

Les séries à honoraires suivantes feront l'objet d'un changement de désignation à compter du 27 mars 2020 ou aux alentours de cette date :

Série de fonds dissoute Série de fonds restante Série PF Série F Série PF4 Série F4 Série PF6 Série F6 Série PF8 Série F8

Résiliation de la série PFH

Finalement, la série PFH (la « série résiliée ») fera l'objet d'une résiliation à compter de la fermeture des bureaux le 27 mars 2020 ou aux alentours de cette date :

Nom du fonds Série résiliée Catégorie mondiale équilibrée Invesco Série PFH Catégorie mondiale dividendes Invesco Série PFH Catégorie Destinée mondiale Invesco Série PFH Catégorie croissance internationale Invesco Série PFH Catégorie sociétés américaines Invesco Série PFH

À compter du 24 janvier 2020, nous n'accepterons plus d'opérations de nouveaux épargnants relatives à la série résiliée. Les épargnants qui détiennent des titres de ces séries peuvent continuer à les acheter dans un compte détenant déjà de tels titres jusqu'au 19 mars 2020.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec Invesco au 1.800.200.5376 ou visiter le site invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook, ou par le biais du blogue Invesco Canada.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de stratégies de placement actives, passives et alternatives. Invesco, qui a des bureaux dans 25 pays, gérait 1 200 milliards $US d'actifs pour le compte de ses clients du monde entier au 31 décembre 2019. Pour tout complément d'information, visitez le site invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et des charges. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée.

La série F est seulement offerte aux investisseurs admissibles qui ont des comptes à honoraires avec un courtier qui a signé une entente de courtier de série F Invesco avec Invesco Canada. Les parts ou actions de série F ne comportent pas de frais d'acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs pourraient devoir payer d'autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d'autres services qu'ils reçoivent. Le rendement des autres séries (et cotes étoiles) différera en raison des frais et des dépenses.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2020

Personne-ressource : Natalie Marin, relations avec les médias à Invesco, 212.323.4352

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/168499/invesco_ltd__logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 15:25 et diffusé par :