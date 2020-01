Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - Prolongation du projet-pilote : quatre départs quotidiens supplémentaires pour répondre aux besoins des citoyens

Lors de son assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre de son 76e congrès qui a rassemblé plus d'un millier de participants, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a élu M. Sébastien Marcoux à titre de...

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la conclusion d'une entente de...