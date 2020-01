Anciens Combattants Canada annonce un financement pour soutenir les vétérans entrepreneurs





L'Opération Entrepreneur recevra 390 000 $ du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille afin d'aider les vétérans qui souhaitent explorer les possibilités de travail autonome.

CALGARY, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé un financement pour l'Opération Entrepreneurs dans le cadre du Fond pour le bien?être des vétérans et de leur famille. L'Opération Entrepreneur recevra 390 000 $ répartis sur trois ans afin d'élargir ses programmes d'ateliers et d'apprentissage en ligne en vue de permettre aux vétérans et à leur famille d'explorer les options de travail autonome.

L'Opération Entrepreneur est un programme national de La Fondation du prince au Canada, qui offre de la formation et du soutien afin que les vétérans et leur famille puissent faire la transition vers la vie après le service en choisissant le démarrage et l'expansion d'entreprises fructueuses. L'annonce a eu lieu pendant une foire de l'emploi destinée aux vétérans canadiens et à ceux qui font la transition vers la vie après le service.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions à des organismes privés, publics ou universitaires pour appuyer la recherche, les initiatives et les projets qui favorisent ou améliorent le bien?être de la communauté des vétérans.

« Le Fond pour le bien-être des vétérans et de leur famille de notre gouvernement offre à des organismes comme l'Opération Entrepreneur les ressources dont ils ont besoin pour aider les vétérans et leur famille dans leur transition vers la vie après le service. Avec ce financement, ceux qui souhaitent démarrer ou élargir une entreprise peuvent participer à des ateliers adaptés à leur situation unique. Ce faisant, un plus grand nombre de vétérans acquerront les compétences nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneurs et recevoir le soutien dont ils ont besoin pour se lancer. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le travail autonome et l'entrepreneuriat constituent des options attrayantes quant à une seconde carrière pour les vétérans, lesquels ont de nombreuses compétences transférables pouvant être mises à profit. La souplesse de cette approche du travail vient aussi en aide à ceux qui ont besoin de tenir compte de problèmes de santé physique ou mentale. Grâce au financement du Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille, plus de vétérans et de familles auront l'occasion d'en apprendre davantage sur ce choix de carrière et de recevoir la formation et les mesures de soutien dont ils ont besoin pour trouver la voie qui leur convient. »

Sharon Broughton, chef de la direction, Fondation du prince au Canada

Faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait partie des mesures de soutien et des avantages offerts aux vétérans qui figurent dans le budget de 2017 dans le but d'améliorer le bien?être des vétérans et de leur famille.

En 2018 et 2019, Anciens Combattants Canada a accordé une aide financière à 43 projets visant à améliorer le bien?être des vétérans et de leur famille.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est une ressource pour les organismes qui travaillent sur des recherches, des initiatives et des projets conçus pour améliorer le bien?être des vétérans et de leur famille.

