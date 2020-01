Restaurants Canada applaudit le programme de rabais sur l'alcool de l'ANBL pour les bars et les restaurants





FREDERICTON, NB, 24 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada accueille avec satisfaction le nouveau programme de rabais dévoilé aujourd'hui par Alcool NB Liquor (ANBL) à l'intention des bars et des restaurants qui achètent de l'alcool pour leurs établissements. Ce programme entrera en vigueur le 1er avril 2020.



« Les bars et les restaurants comptent pour une grande part de la clientèle de l'ANBL, et ce nouveau programme renforcera grandement leur capacité de contribuer au secteur du tourisme et de l'accueil du Nouveau-Brunswick, déclare Luc Erjavec, vice-président, Canada Atlantique de Restaurants. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos membres détenteurs de permis d'alcool au Nouveau-Brunswick, car ceux-ci revendiquent depuis longtemps un rabais au volume sur l'alcool comme il existe dans les autres provinces maritimes. »

Dans le cadre du nouveau plan triennal de l'ANBL visant à mieux concurrencer avec ses voisins, ce nouveau programme offrira aux détenteurs de permis un rabais de cinq à 10 pour cent sur les vins et spiritueux, et d'un pour cent sur certaines catégories de produits de bière. D'autres détails du programme seront annoncés ultérieurement.

Le nouveau programme répond à une demande clé du rapport Relever le débit

Tous les deux ans, Restaurants Canada publie son rapport Relever le débit sur l'impact des politiques en matière d'alcool sur les entreprises de restauration et d'accueil d'un bout à l'autre du pays. Dans le rapport Relever le débit 2019, nous demandions au Nouveau-Brunswick de tenir sa promesse d'offrir des rabais au volume aux bars et aux restaurants.

Restaurants Canada a travaillé étroitement avec l'ANBL pour obtenir ce changement de politique essentiel et compte poursuivre ses efforts visant à améliorer les conditions pour les bars et les restaurants du Nouveau-Brunswick.

Luc Erjavec ? 902-209-0804 ? lerjavec@restaurantscanada.org

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l'industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, de représentation, de ressources et d'événements à l'intention de ses membres. Le secteur canadien des services alimentaires est une industrie au chiffre d'affaires annuel de 89 milliards de dollars qui emploie directement 1,2 million de travailleurs, est la principale source de premiers emplois au Canada et sert 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays.

