Le Vieux-Port de Montréal s'unit à plusieurs attractions touristiques du monde pour soutenir l'Australie





MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Vieux-Port de Montréal se joint à La Tour CN, ainsi qu'à des points d'intérêt du monde entier, pour sensibiliser le public et montrer son soutien à l'Australie alors que le pays s'efforce de lutter contre les incendies dévastateurs.

Dans la nuit du 26 janvier, jour de la fête nationale australienne, le Vieux-Port de Montréal, par le biais de la Grande roue et le Pavillon Bonsecours, fera partie des nombreux points d'intérêt à faire rayonner les couleurs nationales du pays, le vert et l'or. D'autres encore prévoient de se joindre à l'effort grâce aux médias sociaux et sur Internet. À ce jour, les tours et les points d'intérêt ayant confirmé leur participation comprennent :

La Grande Roue de Montréal, Montréal, Canada

Le Pavillon Bonsecours , Montréal, Canada

La Tour de télévision de Berlin , Berlin , Allemagne

, , Allemagne La Busan Tower, Jung Gu , Busan , Corée du Sud

, , Corée du Sud La Calgary Tower, Calgary, Canada

La Tour CN, Toronto, Canada

La Tour Eiffel, Paris, France

L'Empire State Building, New York , É.-U.

, É.-U. Euromast, Rotterdam , Pays-Bas

, Pays-Bas La N Seoul Tower, Séoul, Corée du Sud

Chutes du Niagara, Niagara Falls, Canada /É.-U

One Liberty , Philadelphia , É.-U.

, , É.-U. La Reunion Tower, Dallas , É.-U.

, É.-U. Le Royal Liver Building, Liverpool , Angleterre

, Angleterre The Shard, Londres, Angleterre

SkyTower, Aukland, Nouvelle-Zélande

La Tokyo Tower, Tokyo , Japon

, Japon L'enseigne Toronto , Toronto, Canada

La Willis Tower , Chicago , É.-U.

Pour toutes les personnes à la recherche d'une façon d'agir, des dons peuvent être faits à plusieurs organismes, dont la Croix-Rouge australienne (www.redcross.org.au/campaigns/disaster-relief-and-recovery-donate),Le NSW Rural Fire Service (service d'incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud) (www.rfs.nsw.gov.au/volunteer/support-your-local-brigade), et WIRES (service de sauvetage de la faune) (www.wires.org.au/donate/emergency-fund).

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités participatives, culturelles et reposantes de même que scientifiques grâce au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, Eska, Natrel, Sleeman, TELUS, Rythme 105.7, 92.5 The Beat, 96.9 CKOI et le 98.5 FM. www.vieuxportdemontreal.com

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 13:33 et diffusé par :