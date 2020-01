Invitation aux médias - Mise à jour concernant le coronavirus

HighRes Biosolutions et Novo Nordisk A/S ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'associaient pour concevoir une plateforme robotique de pointe en matière d'ingénierie et de qualification de produits biologiques à haut débit. L'intégration d'une plateforme...

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a profité des consultations prébudgétaires du ministre des Finances, Éric Girard, pour lui recommander fortement de réinvestir dans le réseau de la santé et des...