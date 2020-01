La Société d'habitation du Québec annonce le regroupement de 2 offices d'habitation dans la région de Lanaudière





L'ASSOMPTION, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) est fière d'annoncer que 2 offices d'habitation situés dans la région de Lanaudière ont uni leurs forces le 1er janvier 2020 afin de mieux servir la population. Ce regroupement, qui touche le territoire des municipalités régionales de comté des Moulins et de L'Assomption, a permis la création de l'Office municipal d'habitation de Lanaudière Sud, qui est responsable de la gestion de 810 logements sociaux. Le nouvel office, qui sert 5 municipalités, a reçu le soutien de la SHQ et de ses partenaires dans les différentes étapes de sa mise en place.

À l'échelle du Québec, les regroupements des offices d'habitation, qui se poursuivent, permettent d'élargir la réflexion autour de la question du logement, d'améliorer la gestion de l'offre et de la demande en logements sociaux sur chaque territoire et de solidifier le réseau.

Au 1er janvier, ce sont 13 nouveaux offices d'habitation, issus du regroupement de 83 offices, qui ont été créés dans 7 régions du Québec. À ce jour, 75 regroupements concernant 433 offices d'habitation ont été réalisés au Québec. Le nombre total d'offices est passé de 538 en 2017 à 180 aujourd'hui.

Citations :

« Se loger est un besoin essentiel qui influence la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. C'est pourquoi notre gouvernement est soucieux d'apporter des solutions constructives et innovantes aux problématiques du monde de l'habitation. Nous saluons chaque initiative qui poursuit le même objectif. Le regroupement des offices d'habitation dans la région de Lanaudière va en ce sens et je félicite les dirigeants qui l'ont entrepris. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Je me réjouis de la création de ce nouvel office d'habitation. Ce regroupement améliorera l'arrimage des services de même que leur qualité. Les locataires de HLM et les personnes à la recherche d'un logement social seront les premiers à en bénéficier. Avec des offices encore plus forts, il sera possible de faire plus et mieux pour répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois de toutes les régions. C'est là une volonté claire de notre gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La création de l'Office municipal d'habitation de Lanaudière Sud, constitue une excellente nouvelle et permettra à la population de ce secteur de s'exprimer d'une voix encore plus forte quand il sera question des grands enjeux en habitation sur notre territoire. Nous allons poursuivre le travail afin de continuer d'offrir des logements et des services de qualité aux citoyens de la région de Lanaudière. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne

Faits saillants :

Tous les offices d'habitation concernés par le projet de restructuration du réseau ont entamé volontairement des démarches de concertation ayant pour objectif de proposer des projets de regroupement au gouvernement.

La SHQ a développé, en collaboration avec ses partenaires, plusieurs outils d'accompagnement qui détaillent l'ensemble des procédures à suivre pour réaliser les regroupements volontaires.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

