L'Ontario continue d'améliorer l'accès au traitement pour les enfants et les adolescents aux prises avec le TDAH et à qui INTUNIV XR®* a été prescrit

Le régime public d'assurance-médicaments de l'Ontario rembourse INTUNIV XR® (comprimés de chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) pour le traitement d'appoint et la monothérapie chez les enfants et les adolescents atteints de TDAH

TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Takeda Canada inc. est heureuse d'annoncer qu'à compter du 31 janvier, le régime public d'assurance-médicaments de l'Ontario remboursera INTUNIV XR® (comprimés de chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) pour le traitement des symptômes du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents (âgés de 6 à 17 ans) dans les contextes suivants :

Comme traitement d'appoint aux psychostimulants;

En monothérapie chez les patients qui ont une intolérance importante aux psychostimulants et dont la réponse à l'atomoxétine ou à des options thérapeutiques autres que des stimulants est insatisfaisante.

INTUNIV XR® est un agoniste sélectif des récepteurs alpha 2A -adrénergiques1. En Ontario, ce financement offre une option de traitement supplémentaire aux enfants et aux adolescents (âgés de 6 à 17 ans) ayant présenté une réponse sous-optimale aux traitements stimulants1.

« Le TDAH est une maladie complexe et chronique, et j'ai vu de mes propres yeux à quel point il est difficile pour les parents et leurs enfants de trouver un plan de traitement qui fonctionne pour eux », a déclaré Heidi Bernhardt, présidente et directrice générale du Centre for ADHD Awareness Canada. « Je félicite le gouvernement de l'Ontario d'avoir accordé aux familles l'accès à une option de traitement supplémentaire pour aider leurs enfants à gérer leur TDAH. »

Le TDAH compte parmi les troubles de santé mentale les plus souvent diagnostiqués pendant l'enfance2. Au Canada, de 5 % à 9 % des enfants et des adolescents sont atteints du TDAH3, une maladie qui contribue à un mauvais rendement scolaire, à des troubles des conduites et à des difficultés dans les relations familiales et avec les amis2. Les médicaments jouent un rôle important4 en ce qui a trait à la gestion des symptômes courants, notamment l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité2.

« Takeda s'engage à offrir des options de traitement novatrices aux Canadiens atteints de TDAH », a déclaré Gamze Yüceland, directrice générale, Takeda Canada inc. « Nous sommes heureux d'apprendre que le gouvernement de l'Ontario améliorera l'accès pour les patients en inscrivant INTUNIV XR® sur le Formulaire des médicaments de l'Ontario comme monothérapie ou comme traitement d'appoint. »

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité au remboursement d'INTUNIV XR® visitez http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/odbf_mn.aspx.

À propos d'INTUNIV XR®

INTUNIV XR® (comprimés de chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) est un médicament à prise orale uniquotidienne pour le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH). Son ingrédient actif, la guanfacine, est un agoniste sélectif des récepteurs alpha 2A -adrénergiques1.

En juillet 2013, Santé Canada a approuvé INTUNIV XR® comme monothérapie pour le traitement du TDAH chez les enfants âgés de 6 à 12 ans, et comme traitement d'appoint aux psychostimulants pour le traitement du TDAH chez les enfants âgés de 6 à 12 ans dont la réponse aux psychostimulants est sous-optimale5. En septembre 2015, les deux indications d'INTUNIV XR® ont été élargies par Santé Canada pour inclure le traitement des adolescents âgés de 13 à 17 ans6.

L'efficacité d'INTUNIV XR® dans le traitement du TDAH a été établie dans deux études pivots contrôlées par placebo portant sur son emploi en monothérapie en pédiatrie, et dans une étude contrôlée par placebo portant sur son emploi en monothérapie chez les adolescents (âgés de 13 à 17 ans). Une quatrième étude a permis d'évaluer l'innocuité et l'efficacité d'INTUNIV XR® comme traitement d'appoint aux psychostimulants1.

INTUNIV XR® est également remboursé par le régime public d'assurance-médicaments de la province de Québec et figure parmi les médicaments d'exception de la liste de médicaments de la RAMQ (Régie de l'assurance maladie du Québec)7en association avec un psychostimulant pour le traitement des enfants et des adolescents souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, chez qui il n'a pas été possible d'obtenir un bon contrôle des symptômes de la condition avec le méthylphénidate et une amphétamine utilisés en monothérapie. Avant de conclure à l'efficacité sous-optimale de ces médicaments, ils doivent avoir été titrés à doses optimales8.

À propos du TDAH

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par un mode persistant d'inattention et/ou d'hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le fonctionnement et qui est présent avant l'âge de 7 ans1. Pour qu'un diagnostic de TDAH puisse être posé, les symptômes doivent être persistants, être plus graves que ceux habituellement observés chez les sujets ayant atteint un niveau de développement comparable doivent causer une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel, et être présents dans au moins deux contextes, par exemple à l'école (ou au travail) et à la maison1. Environ 75 % des enfants continuent de satisfaire aux critères diagnostiques de TDAH lorsqu'ils grandissent et deviennent des adolescents, et plus de la moitié des patients continueront à présenter une altération cliniquement significative de leur fonctionnement à l'âge adulte2.

À propos de Takeda Canada inc.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous réalisons par ailleurs des investissements de R et D ciblés dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

* INTUNIV XR® est une marque déposée de Shire LLC, une compagnie de Takeda.

