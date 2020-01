Avis aux médias - La Société du parc Jean-Drapeau vous invite au deuxième week-end de la Fête des neiges de Montréal





MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les activités hivernales reprennent ce samedi dès 10 h à la Fête des neiges de Montréal. Munis de tuques, mitaines et habits de neige, petits et grands sont attendus au parc Jean-Drapeau afin de profiter des nombreux événements spéciaux et activités à l'horaire.



En vedette ce week-end, 25 et 26 janvier 2020

Samedi à 14h - Ne manquez pas Ari Cui Cui et ses meilleurs succès à la zone jeunesse Radio-Canada!

et ses meilleurs succès à la zone jeunesse Radio-Canada! Dimanche de 10 h à 18 h - Des fédérations sportives viennent s'installer à la Fête des neiges pour initier le public à des sports comme le ski de fond, le judo, le rugby ou encore le ballon sur glace.

10 h à 18 h - Des viennent s'installer à la Fête des neiges pour initier le public à des sports comme le ski de fond, le judo, le rugby ou encore le ballon sur glace. Dimanche à 14h - Plongez-vous dans l'univers coloré des personnages de l'Agent Jean avec une lecture animée de la bande dessinée!

Les incontournables de la Fête des neiges

La programmation courante de la Fête des neiges se poursuit et elle vous garantit une rafale de plaisir!

Venez danser et chanter à la Boulathèque avec nos animateurs dignent de La Fureur;

avec nos animateurs dignent de La Fureur; Partez à la conquête de notre immense bateau de glace ;

; Observez le sculpteur Nicolas Godon donner vie à des blocs de glace;

donner vie à des blocs de glace; Appréciez les impressionnants numéros de cirque de L'aventure Alpine du Cirque Éloize ;

; Initiez vos jeunes au ski ou à la planche à neige avec l'expérience maneige;

ou à la avec l'expérience maneige; Apportez vos patins pour explorer le Sentier des patineurs Radio-Canada ;

; Dévalez un de nos 16 couloirs de glissade sur tube ;

; Défiez nos animateurs dans une partie d' hockey bottine ou de baby-foot géant ;

ou de ; Et bien d'autres surprises!

INFOS PRATIQUES

DATES

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

HEURE

10 h à 18 h

LIEU

Espace 67 - Parc Jean-Drapeau

ACCÈS

Transports collectifs

Station de métro Jean-Drapeau

En voiture

Pont Jacques-Cartier, sortie parc Jean-Drapeau ou pont de la Concorde, par l'autoroute Bonaventure.

Stationnement média : Stationnement P9 (GRATUIT)

À propos de la Fête des neiges de Montréal



La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque Éloize, l'Association des stations de ski du Québec, Recyc-Québec, Molson Coors, Coca-Cola, ESKA, Minute Maid, Radio-Canada, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart.



HABILLEZ-VOUS CHAUDEMENT!

#FDN2020

