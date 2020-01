Les chefs d'État et les ministres de gouvernement de plus de 35 pays s'apprêtent à se réunir à l'occasion du Sommet international pour une éducation équilibrée et inclusive à Djibouti





DJIBOUTI, Djibouti, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Plus de 35 gouvernements de pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, du Pacifique, d'Amérique latine et des Caraïbes seront officiellement représentés lors du IIIème Sommet international ForumBIE 2030 pour une éducation équilibrée et inclusive, qui se tiendra à Djibouti du 27 au 29 janvier 2020.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8682651-summit-balanced-inclusive-education-djibouti/

Des délégations conduites par des chefs d'État et ministres de gouvernement seront présentes aux côtés de représentants de haut niveau d'organisations intergouvernementales, de la société civile et du monde universitaire lors de ce sommet international majeur.

Au cours de cet événement de trois jours, ces délégations :

1.Proclameront et signeront la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive (UDBIE, de l'anglais Universal Declaration of Balanced and Inclusive Education) ; et

2.S'uniront et signeront un accord pour la construction de plates-formes et mécanismes de coopération technique et financière, afin de soutenir la mise en oeuvre des engagements pris dans l'UDBIE.

Cette assemblée des Nations du Sud, qui joue un rôle moteur dans la réforme de l'éducation, et prépare les sociétés et les communautés à faire face aux défis et aux opportunités du développement durable, incarne les aspirations partagées par de nombreux membres de la communauté internationale. Organisé en vue de l'urgence d'établir de nouveaux modèles équitables de développement économique et social par le biais de l'éducation, le IIIe Sommet international ForumBIE 2030 pour une éducation équilibrée et inclusive accueille de nouvelles idées et garantit la découverte de nouvelles solutions.

La Déclaration universelle reprend l'esprit de précédents accords internationaux sur l'éducation, mais elle les lie à de nouveaux concepts et les situe au sein d'une structure globale, flexible et opérationnelle reposant sur quatre piliers clés pour une éducation équilibrée et inclusive (BIE, de l'anglais Balanced and Inclusive Education) : Intraculturalisme, Transdisciplinarité, Dialecticisme et Contextualité.

L'Education Relief Foundation (ERF) est une organisation non gouvernementale sans but lucratif basée à Genève, qui oeuvre à développer, promouvoir et intégrer une éducation équilibrée et inclusive par le développement de politiques, le renforcement des capacités et l'engagement de la société civile, entre autres activités.

Le premier ForumBIE 2030 s'est déroulé aux Nations unies à Genève, en Suisse, en décembre 2017. En novembre 2018, le IIe ForumBIE 2030 à Mexico a été témoin à la fois du lancement du Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education (Guide mondial de d'éthique, principes, politiques et pratiques en éducation équilibrée et inclusive), ainsi que de la signature initiale de l'International Call for Balanced and Inclusive Education (Appel international pour une éducation équilibrée et inclusive), le document qui a appelé à la préparation de la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive.

À ce jour, l'International Call for Balanced and Inclusive Education a recueilli 41 signatures, représentant 671 entités gouvernementales, universitaires et de la société civile dans 110 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029418/ERF_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1081168/ERF_Djibouti_Signing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1081173/ERF_and_UDBIE_flags.jpg

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Etienne Lacombe-Kishibe, responsable des médias et des communications

E : e.kishibe@educationrelief.org | T : 0041 22 920 0859 | M : 0041 79 864 2692

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 10:28 et diffusé par :