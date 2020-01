La Banque Scotia investit 750 000 $ dans le programme Passeport pour ma réussite afin de soutenir les jeunes immigrants et nouveaux arrivants au Canada





Grâce au don de la Banque Scotia, les élèves auront accès aux ressources, aux occasions et aux conseils dont ils ont besoin pour établir des bases solides pour leur réussite future.

TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, la Banque Scotia réitère son engagement envers l'inclusion et la diversité en annonçant une contribution de 750 000 $ pour soutenir les jeunes immigrants et nouveaux arrivants qui participent au programme primé Passeport pour ma réussite.

Passeport pour ma réussite - un organisme de bienfaisance national qui vise à briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de l'éducation - sert actuellement 20 communautés à faible revenu au Canada. Son programme permet à des jeunes d'obtenir leur diplôme d'études secondaires, de faire la transition vers des études postsecondaires, de suivre une formation professionnelle et de décrocher un emploi gratifiant.

La contribution de la Banque Scotia permettra de soutenir les jeunes immigrants et nouveaux arrivants inscrits au programme Passeport qui, souvent, éprouvent un sentiment d'isolement, rencontrent des obstacles linguistiques et ont de la difficulté à naviguer au sein d'un système scolaire inconnu. Ces défis les exposent à un risque accru de décrochage et les empêchent d'atteindre leur plein potentiel.

La somme versée par la Banque Scotia aidera à surmonter ces obstacles en permettant aux jeunes d'avoir accès à un réseau de soutien communautaire (y compris des services de tuteurs de langue anglaise, des services d'établissement et de la formation professionnelle) pour favoriser leur réussite à long terme au Canada. Ce don a été remis dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation 2020 de l'UNESCO, qui vise à promouvoir un apprentissage continu et une éducation inclusive et équitable pour tous.

« La Banque Scotia croit au potentiel des jeunes lorsqu'ils sont munis de la confiance et des outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves », explique Susan MacDonald, vice-présidente, Croissance de la clientèle de détail à la Banque Scotia. Les jeunes nouveaux arrivants ont la tâche difficile d'apprendre, de vivre, de forger leur identité et de devenir des adultes en s'adaptant à de nouvelles écoles, à un nouveau pays, à une nouvelle société et à une nouvelle langue. Grâce à l'investissement de la Banque Scotia dans le programme Passeport pour ma réussite, les nouveaux arrivants et les immigrants auront accès aux ressources, aux occasions et aux conseils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel. »

La générosité de l'entreprise contribue aussi à combler le fossé des possibilités pour les nouveaux Canadiens, puisque les recherches démontrent que la participation au programme Passeport se traduit par une augmentation de 19 % du revenu annuel des adultes, ce qui augmente la probabilité d'emploi de 14 % et réduit de plus de 30 % le recours à l'aide sociale.

« La contribution de la Banque Scotia au programme Passeport pour ma réussite au cours des 16 dernières années n'a fait que renforcer la conviction que nous partageons quant à la création de communautés dynamiques et enrichissantes accessibles à tous, affirme Sue Gillespie, présidente et chef de la direction de Passeport pour ma réussite. Ce nouvel investissement transformera la vie de milliers de jeunes immigrants et nouveaux arrivants partout au pays en leur permettant de devenir les futurs chefs de file de la main-d'oeuvre canadienne. »

Le don consenti s'inscrit dans l'engagement de longue date de la banque à soutenir les jeunes et à encourager la création de communautés inclusives partout au pays. La Banque Scotia sait combien il est difficile pour les nouveaux arrivants de se retrouver dans le système financier canadien, et elle s'engage aussi à fournir des renseignements pratiques ainsi que des forfaits bancaires personnalisés pour faciliter la vie des immigrants et des étudiants étrangers qui s'installent au Canada.

À propos de Passeport pour ma réussite

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance national qui vise à briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de l'éducation. Son programme primé crée un changement social positif en soutenant les jeunes issus de communautés à faible revenu pour leur permettre de surmonter des obstacles à l'éducation, d'obtenir leur diplôme d'études secondaires et de jeter les bases de leur réussite future. Grâce au pouvoir collaboratif des partenariats, le programme novateur Passeport pour ma réussite prépare les jeunes pour l'avenir.

Pour en savoir plus, consultez le site www.passeportpourmareussite.ca

À propos de la Banque Scotia

À la Banque Scotia, nous avons à coeur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque a versé, en 2019, plus de 100 millions de dollars pour aider les communautés dans le monde.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.scotiabank.com/ et suivez l'entreprise sur Twitter @ScotiabankViews.

