La Société financière IGM Inc. placée dans la « Liste A » du CDP pour la lutte aux changements climatiques

Seule entreprise canadienne à figurer dans ce groupe sélect de chefs de file mondiaux en matière de mesures climatiques

WINNIPEG, le 24 janv. 2020 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été placée dans la « Liste A » des entreprises reconnues par l'organisme environnemental sans but lucratif international CDP (auparavant Carbon Disclosure Project) pour leurs efforts dans la lutte aux changements climatiques. C'est la deuxième année de suite qu'IGM mérite un tel classement.

Cette reconnaissance salue les efforts d'IGM pour réduire ses émissions, limiter les risques liés aux changements climatiques et créer une économie à faibles émissions de carbone, selon les données soumises par la société dans le cadre du sondage 2019 du CDP sur les changements climatiques. IGM est l'une des quelques entreprises sur plusieurs milliers - et la seule entreprise canadienne - à être classée dans la Liste A.

« C'est un honneur pour nous de figurer dans la Liste A du CDP pour une deuxième année de suite, a déclaré Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Le développement durable est au coeur de notre stratégie d'affaires, et nous comprenons la nécessité de tenir compte des risques et des occasions associés aux changements climatiques dans tous les aspects de nos activités. IGM s'est engagée à agir comme un citoyen responsable dans toutes les communautés où elle exerce ses activités, et nous sommes ravis que nos efforts aient été reconnus par le CDP. »

Le processus de divulgation et d'évaluation environnementale annuel du CDP est largement reconnu comme une norme d'excellence pour la transparence environnementale des entreprises. Le CDP utilise une méthode détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises en leur attribuant une note de A à D selon le niveau de détail des données divulguées, la sensibilisation aux risques environnementaux et leur gestion et l'utilisation de pratiques exemplaires témoignant d'un leadership dans le domaine environnemental, notamment en se fixant des objectifs ambitieux et significatifs.

« Félicitations à IGM qui a mérité une place dans la Liste A cette année. Elle est un véritable modèle de développement durable, a déclaré Bruno Sarda, président du CDP, Amérique du Nord. Les changements climatiques représentent un risque indéniable pour les entreprises, et nous devons dès maintenant faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone pour éviter des impacts plus graves. Les sociétés de la Liste A savent que la course au développement durable est engagée et que c'est une occasion d'innover, de repenser nos façons de faire et de prouver que la responsabilité environnementale est un choix logique pour les entreprises. »

À propos de la Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gère un actif total d'environ 167 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

À propos du CDP?

Le CDP est un organisme sans but lucratif international qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à sauvegarder les ressources en eau et à protéger les forêts. Nommé meilleur fournisseur de données de recherche sur le climat par les investisseurs et collaborant avec des investisseurs institutionnels qui représentent des actifs de 96 000 G$ US, le CDP utilise le pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 8 400 sociétés représentant plus de la moitié de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué leurs données sur l'environnement par l'intermédiaire du CDP en 2019. Ces données combinées à celles de plus de 920 villes, états et régions font de la plateforme du CDP l'une des sources d'information mondiales les plus complètes sur la façon dont les entreprises et les gouvernements font face aux changements climatiques. Le CDP est un membre fondateur de la coalition d'entreprises « We Mean Business ». Consultez notre site?https://cdp.net/en?ou suivez-nous à @CDP pour en savoir plus.?La méthode et les critères complets pour le choix des entreprises de la Liste A pour la lutte aux changements climatiques sont disponibles sur le site Web du CDP à : https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies, sous « CDP scoring methodologies 2019 ».?

