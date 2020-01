Invitation aux médias - Réaction de la ministre LeBel au meurtre à Sainte-Foy





SAINT-TITE, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, convie les représentants et les représentantes des médias à un point de presse afin de réagir au meurtre au deuxième degré d'une femme de 22 ans survenu mercredi soir dans un hôtel de Sainte-Foy.

Date : 24 janvier 2020



Heure : 11 h



Lieu : MRC de Mékinac

560, rue Notre-Dame

Saint-Tite (QC) G0X 3H0

