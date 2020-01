Infrastructures aéroportuaires régionales - Le gouvernement du Québec accorde près de 160?000 $ pour l'aéroport Roland-Désourdy de Bromont





BROMONT, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, confirment aujourd'hui que le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 159?523 $ à la Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l'Est pour l'acquisition d'un système d'observation météorologique.

Cet outil permet de mesurer les paramètres requis pour répondre aux besoins de l'aviation. Ainsi, le soutien financier annoncé aujourd'hui assurera une approche sécuritaire à tous les pilotes d'aéronefs qui utilisent l'aéroport Roland-Désourdy.

Citations

« Le maintien et le développement des infrastructures aéroportuaires constituent des éléments importants afin d'assurer un service de transport aérien efficace. Les investissements annoncés aujourd'hui traduisent l'importance qu'accorde notre gouvernement à offrir, aux Québécoises et aux Québécois, des installations de qualité et sécuritaires. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de ma circonscription. L'aéroport de Bromont est grandement utilisé pour la formation des pilotes et près de 15?000 mouvements d'aéronefs par année y ont lieu. L'amélioration de ses infrastructures profitera donc à plusieurs acteurs locaux qui contribuent au développement économique de la région. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants

Le coût total des projets est évalué à 319?046 $ et l'aide financière correspond à 50 % des dépenses admissibles.

Le Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) vise à soutenir les propriétaires et exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et dans l'acquisition d'équipements nécessaires à l'exploitation d'un aéroport.

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

maintenir en bon état le réseau aéroportuaire et d'assurer sa pérennité;



contribuer au développement du réseau aéroportuaire;



contribuer à l'offre de services aériens et à la mobilité des personnes par l'entremise d'infrastructures adéquates.

Lien connexe

