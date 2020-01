Spin Master remporte deux prix importants lors de la cérémonie des prix des jouets de l'année au Royaume-Uni





TORONTO, 24 janvier 2020 /CNW/ - Spin Master Corp. (TSX : TOY ; www.spinmaster.com) une entreprise de premier plan mondial dans le monde du divertissement destiné aux enfants, a reçu deux prix importants lors de la remise des Toy Industry Awards (prix de l'industrie des jouets) au Royaume-Uni présentés par la British Toy & Hobby Association (BTHA) et la Toy Retailers Association (Association des détaillants de jouets).

Au cours d'une cérémonie organisée le premier jour du salon du jouet de Londres, Spin Master a été nommé fournisseur mondial de l'année et PAW Patrol® a été nommée gamme préscolaire de l'année pour une deuxième année de suite. En outre, la BTHA a nommé la figurine jouet DC Batman® de luxe de 30 cm avec changement rapide de la ceinture utilitaire lancée récemment par Spin Master comme l'un des « héros du salon du jouet ». Cette dernière a été choisie par un panel indépendant de juges de l'industrie et la BTHA, reconnaissant les jouets les plus intéressants et créatifs à être lancés au salon du jouet.

« C'est un grand honneur pour Spin Master d'être une fois de plus récompensé par ces importants prix de l'industrie, un vrai reflet de l'engagement de l'équipe pour l'innovation dans les produits et les partenariats », a déclaré Ben Gadbois, président international et directeur de l'exploitation de Spin Master. « Spin Master s'efforce d'innover continuellement et nous sommes heureux de dévoiler notre gamme 2020 qui encouragera à coup sûr la créativité et, en définitive, rendra la vie plus amusante. »

« Nous sommes ravis de recevoir une telle reconnaissance lors de ce prestigieux événement de l'industrie, un formidable début de la nouvelle année dans cette industrie fantastique ! » a déclaré Hedley Barnes, directeur général pour l'Europe. « En plus des récompenses pour nos marques, c'est merveilleux d'être reconnu pour le rôle de Spin Master au sein de l'industrie mondiale du jouet, une chose nous sommes fiers de réaliser. »

Ces prix arrivent quelques semaines seulement avant le salon nord-américain du jouet, qui a lieu à New York du 22 au 25 février 2020. Spin Master a été nominé pour sept prix des jouets de l'année (Toy of the Year, TOTY) de l'association américaine de l'industrie du jouet et les prix Women in Toys (WIT) Wonder Woman.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX : TOY ; www.spinmaster.com) est une entreprise mondiale de premier plan mondial dans le monde du divertissement destiné aux enfants qui crée, conçoit, fabrique, crée des licences et commercialise un portefeuille varié de jouets, jeux et propriétés de divertissement innovants. Spin Master est surtout renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a été nommée 110 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) de TIA et a été récompensée 30 fois dans plusieurs catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année. À ce jour, Spin Master a produit neuf séries télévisées, dont la série Bakugan : Battle Planet qui a récemment été relancée et le succès actuel La Pat' Patrouille (PAW Patrol), qui est diffusé dans plus de 160 pays et territoires du monde entier. Spin Master emploie plus de 1 800 personnes dans plusieurs pays dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Vietnam et en Australie.

Contacts médias : Tammy Smitham, vice-présidente des communications et RSC, mediarelations@spinmaster.com ; contact médias pour le Royaume-Uni : Caroline Fosbury, service de presse de Spin Master au Royaume-Uni : spinmaster@fosburypr.com

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 08:49 et diffusé par :