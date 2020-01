Avis aux médias - Deuxième rencontre de la table de dialogue sur les recommandations du Rapport Viens et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées





WENDAKE, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les leaders de différentes organisations autochtones et des représentants du gouvernement du Québec participeront à la deuxième rencontre de la table de dialogue sur les recommandations du Rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission Viens) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

ÉVÉNEMENT : Deuxième rencontre de la table de dialogue sur les recommandations du Rapport Viens et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

DATE : Le lundi 27 janvier 2020

HEURE : 9 h à 9 h 05 - Prise de photos et images pour les médias

9 h 05 à 16 h 30 - Rencontre en huis clos

16 h 30 à 17 h - Point de presse

LIEU : Hôtel Delta, salle Opus1

475, avenue du Président-Kennedy

Montréal

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

