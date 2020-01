La Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN annonce des résultats sans précédent pour sa campagne 2020 de collecte de fonds





MONTRÉAL, 24 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui que la campagne de 2020 de la Caisse de bienfaisance des employés et des retraités du CN (la Caisse de bienfaisance) avait recueilli une somme record d'un peu plus de 2 M$ CA au profit d'oeuvres caritatives.



« Les membres du personnel et les retraités du CN ont été plus généreux que jamais », a déclaré Olivier Chouc, vice-président Affaires juridiques du CN et président du Conseil de la Caisse de bienfaisance du CN. Cette réussite sans précédent est le résultat des efforts constants de plusieurs de nos employés et de nos retraités. Nous pouvons être fiers de l'esprit d'entraide et de générosité qui habitent l'ensemble des donateurs ».

Environ 400 organismes caritatifs de divers milieux, tel que la santé et la recherche, le bien?être des collectivités, le bien-être des enfants et l'aide humanitaire bénéficieront de la contribution de plus de 3 890 membres du personnel actif et retraités du CN ainsi que 930 collaborateurs externes. Le 2M$ inclut des contributions individuelles ainsi que des sommes recueillis lors d'activités de collecte incluant le Défi CN des Anciens Canadiens, le parcours à bord du train « Centraide Western », la course Terry Fox, le Grand Vélo du Coeur, ou encore la Journée Jeans.

Fondée il y a 53 ans et dirigée par des membres du personnel et des retraités du CN agissant au nom de leurs collègues, la Caisse de bienfaisance organise des activités de collecte de fonds et des campagnes annuelles destinées à appuyer divers organismes caritatifs au Canada. Au cours des dix dernières années, elle a ainsi recueilli plus de 18,5 M$ CA en dons dans le but d'aider les gens dans le besoin. Grâce à la générosité du personnel actif et retraité du CN et à la diligence de nombreux bénévoles au fil des ans, la Caisse est devenue l'une des plus importantes du genre au Canada et l'une de celles qui connaissent le plus de succès.

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe de cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

