La ministre lance le premier Conseil canadien de la jeunesse agricole





OTTAWA, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Écouter les jeunes sur les questions qui leur tiennent à coeur est un engagement important du gouvernement. La participation des jeunes Canadiens à la vie civique, y compris au processus décisionnel du gouvernement, est essentielle au succès du Canada et aide celui-ci à demeurer une puissance agricole.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a lancé aujourd'hui le processus de mise en candidature pour un premier Conseil canadien de la jeunesse agricole. Il s'agit d'un groupe de jeunes canadiens et canadiennes qui donneront leur avis sur les enjeux agricoles et agroalimentaires les plus importants à leurs yeux, qu'il s'agisse d'agriculture durable, de diversification des marchés, d'innovation, du virage numérique, des transferts intergénérationnels ou de santé mentale.

Le Conseil cernera les enjeux nouveaux et émergents, facilitera un dialogue continu sur les défis et les possibilités, mettra en commun de l'information et des pratiques exemplaires et donnera son avis sur les forces et les faiblesses des politiques et des programmes qui touchent le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Conseil se réunira deux fois par année et d'autres rencontres se tiendront en ligne. Il offrira aux membres une tribune qui leur permettra de travailler avec la ministre Bibeau, des fonctionnaires d'expérience ainsi que des organisations nationales. Les membres du Conseil auront également l'occasion de participer à des tables rondes et discussions ainsi qu'à divers événements importants du gouvernement et de l'industrie.

Le Conseil sera composé d'un groupe diversifié de jeunes provenant de partout au pays, incluant des représentants des communautés autochtones. Les femmes et les hommes âgés de 18 à 30 ans qui évoluent au sein de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire et qui souhaitent façonner l'avenir du secteur sont invités à poser leur candidature en remplissant un formulaire en ligne sur le site www.agr.gc.ca/jeunes.

La date limite de présentation des formulaires est le 14 février 2020. Les candidats peuvent poser leur candidature dès aujourd'hui.

Citations

« Les jeunes femmes et les jeunes hommes du secteur agricole et agroalimentaire canadien ont un point de vue important à exprimer sur les défis et les opportunités qui se présentent à eux. Je suis très fière de lancer le premier Conseil canadien de la jeunesse agricole car nous devons faire en sorte que ces jeunes puissent se faire entendre, qu'ils et qu'elles prennent part aux décisions qui concernent leur avenir. Je tiens à ce que nos jeunes leaders nous fassent part de leur vision et qu'ils contribuent à la mettre en oeuvre. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Il est essentiel d'inclure la voix des jeunes alors que nous bâtissons un Canada encore plus grand, maintenant et pour l'avenir. Les membres du tout premier Conseil canadien de la jeunesse agricole pourront faire part de leurs idées quant à la façon de combler le fossé entre les générations et de maintenir la vigueur de l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne pour les années à venir. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

Tout comme le Conseil jeunesse du premier ministre, le Conseil canadien de la jeunesse agricole est une autre tribune qui permettra au gouvernement du Canada de s'entretenir directement avec les jeunes au sujet des enjeux importants pour eux.

de s'entretenir directement avec les jeunes au sujet des enjeux importants pour eux. Le gouvernement du Canada fait des investissements qui aident les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience, qui favorisent l'égalité et l'inclusion et qui renforcent la participation des jeunes.

Liens connexes

