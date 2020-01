Rapport du BAPE sur les aires protégées en Mauricie - Le CNA salue la reconnaissance d'une nécessaire implication des Atikamekw pour la conservation des territoires traditionnels





NITASKINAN, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) a pris connaissance du rapport d'enquête publié hier par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) au sujet du projet de treize réserves de biodiversité en Mauricie et souhaite en saluer les orientations, en particulier celle reconnaissant la nécessité d'une implication formelle des Atikamekw pour établir un plan de conservation des aires protégées sur le territoire ancestral du Nitaskinan.

Dans le cadre des consultations, le CNA avait en effet souligné que la conception singulière des Atikamekw pour la conservation du territoire devait être considérée par le gouvernement du Québec non seulement comme un atout pour assurer la qualité des écosystèmes, mais aussi comme une condition essentielle à l'autogestion, la souveraineté et le bien-être communautaire.

« Le BAPE reconnait dans la vision distincte des Atikamekw sur les aires protégées l'opportunité de mieux associer la culture et l'environnement dans l'application des principes du développement durable. C'est une évidence, mais cette reconnaissance est réconfortante considérant notre besoin de rester attentifs sur la sécurisation culturelle : nos activités et nos savoirs traditionnels sont indivisibles avec notre respect du territoire », a rappelé Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Le CNA avait ainsi recommandé une entente de principe sur les aires protégées à l'échelle de la Nation Atikamekw, notamment pour faire du projet Masko Cimakanic Aski la première aire protégée gérée par les Atikamekw. Ce projet a pour visées la valorisation de la culture atikamekw, la transmission du savoir et une ouverture sur du tourisme durable. La Commission d'enquête semble avoir analyser la situation en ce sens et est d'avis que la réserve projetée des Basses-Collines-du-Lac-Coucou, et qui chevauche Masko Cimakanic Aski, devrait inclure un mode de gouvernance inclusif accordant un rôle important aux familles et à la Nation Atikamekw.

« Nous espérons que le projet Masko Cimakanic Aski se concrétise. L'approche est novatrice, propice à une protection renforcée de la biodiversité et conforme à l'esprit des Aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) décrit dans les lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature », a ajouté Constant Awashish.

Le CNA continuera d'analyser les avis du BAPE au cours des prochains jours et souhaite poursuivre rapidement les discussions avec le Gouvernement du Québec.

Mémoire du Conseil de la Nation Atikamekw dans le cadre des Consultations du BAPE sur les aires protégées en Mauricie - Les aires protégées et le Nitaskinan : une affirmation territoriale atikamekw nehirowisiw, avril 2019 : https://bit.ly/2UnubS2

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

SOURCE CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 07:37 et diffusé par :